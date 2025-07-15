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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Розруха та наступ: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила моторошні плани Росії

Яна Пасинкова передбачила плани Росії у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про плани Росії у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Росія готує щось дуже масштабне. Причому не так на фронті, як для цивільних. Розруха для простих людей. Відкриті місця, житлові будинки, місця для розваг», — каже вона.

На полі бою Росія хоче знову окупувати ті території, які Україна звільнила раніше.

«Зробити це неочікувано. Під шумок вони хочуть взяти землю, яку вже захоплювали», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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