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- Астрологія
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Розруха та наступ: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила моторошні плани Росії
Яна Пасинкова передбачила плани Росії у війні проти України.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про плани Росії у війні проти України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«Росія готує щось дуже масштабне. Причому не так на фронті, як для цивільних. Розруха для простих людей. Відкриті місця, житлові будинки, місця для розваг», — каже вона.
На полі бою Росія хоче знову окупувати ті території, які Україна звільнила раніше.
«Зробити це неочікувано. Під шумок вони хочуть взяти землю, яку вже захоплювали», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.