Розв'язка вже близько: відьма-некромантка назвала точний рік закінчення війни

За її прогнозами, війна не закінчиться цього року.

Відьма-некромантка Марія Тиха заявила, що розв'язка війни вже скоро, але закінчення варто очікувати наступного, 2024 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН.

"Я зверталася до мертвих з цим питанням, і вони відповіли, що цього року війна не закінчиться. Потім я запитала у карт: "Чи буде 2024 рік переможним?" Мені випала карта "Шестірка жезлів", а це переможна карта. Тобто, саме наступного року закінчиться велика війна", - сказала вона.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук заявила, що у квітня Росія буде бити ракетамитри українських міста. Це - Запоріжжя, Харків, Дніпро.

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