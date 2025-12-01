Рунічний гороскоп на 1 грудня 2025 року: Овнам — прорив, Ракам — ясність, Рибам — внутрішня гармонія

Руни / © ТСН

Кожен знак отримає свою підказку: від прориву до відновлення та інтуїтивного розкриття.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 грудня

Овен — руна Тейваз

Рішучість, лідерство, сила наміру. Ви можете зробити важливий прорив або прийняти доленосне рішення. День, коли варто рухатися вперед упевнено та сміливо.

Телець — руна Іса

Стан паузи або сповільнення. Вам варто не поспішати — події дозрівають. Спостерігайте, аналізуйте та зберігайте енергію. Все рушить тоді, коли буде час.

Близнята — руна Кеназ

Ясність думок, нове бачення або ідея, що осяє шлях. Ви можете знайти рішення, яке раніше вислизало. День творчих відкриттів і внутрішнього світла.

Рак — руна Соулу

Руна сонця дарує енергію, натхнення та ясність. Можливий прорив у стосунках, емоціях чи роботі. Ви бачите ситуацію чіткіше — використайте це.

Лев — руна Уруз

Енергія сили, фізичної активності та життєвого ресурсу. День сприятливий для рішучих дій, тренувань, боротьби за своє та запуску важливих справ.

Діва — руна Йєра

Підбиття підсумків і плавний перехід у новий цикл. Ви можете отримати результат, якого чекали. День стабільності та мудрого планування.

Терези — руна Вуньо

Радість, гармонія, легкість. День подарує теплі новини, приємне спілкування або внутрішнє відчуття правильності шляху. Вдалий час для взаємодії.

Скорпіон — руна Ейваз

Стійкість, витримка та глибинна внутрішня мудрість. Ви можете прийняти важливе рішення, завершити складний етап або зміцнити свою позицію.

Стрілець — руна Ансуз

Знання, слова, знаки. Можлива важлива розмова, повідомлення або усвідомлення, яке надихає. Слухайте те, що приходить через інших людей.

Козоріг — руна Отал

День родових енергій, дому, спадку і стабільності. Гарний час для сімейних справ, впорядкування простору або роботи з ресурсами роду.

Водолій — руна Перт

Містичні інсайти, інтуїтивні відкриття, глибинні символи. Слухайте підсвідомість — вона сьогодні говорить чіткіше, ніж логіка.

Риби — руна Беркана

Ніжність, відновлення та гармонія. Це день турботи про себе, творчості й емоційного очищення. Можливий зародок нової ідеї або важливого процесу.

1 грудня відкриває новий місяць енергіями, які сприяють ясності, внутрішній силі та переосмисленню власних шляхів. Руни підказують: одні знаки отримають можливість діяти рішуче, інші — відчути гармонію або знайти відповідь, яку давно шукали. Це день, коли важливо слухати інтуїцію, довіряти знакам і не боятися робити крок у новий період. Місяць починається з потенціалу — головне, використати його правильно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

