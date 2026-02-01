ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 1 лютого 2026 року: Левам — сильний імпульс, Рибам — внутрішня відповідь

1 лютого 2026 року руни вказують на день нового старту, коли навіть невеликі рішення можуть задати тон усьому місяцю, тому варто діяти усвідомлено й не розпорошувати сили.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

1 лютого 2026 року відкриває новий місяць і задає його ритм. Рунічні символи радять не поспішати з масштабними рішеннями, але уважно ставитися до перших кроків.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 лютого 2026 року

Овен — руна Уруз

День сили й активності. Ви відчуєте приплив енергії, якщо візьметеся за конкретну справу замість хаотичних дій.

Телець — руна Отал

Опора на стабільне. Сьогодні добре працюють рішення, пов’язані з домом, майном і довгостроковими планами.

Близнята — руна Манназ

Фокус на людях. Важливу роль відіграє спілкування — порада або зустріч можуть вплинути на ваші плани.

Рак — руна Інгваз

Внутрішня підготовка. День більше про накопичення сил, ніж про активні ривки.

Лев — руна Турисаз

Сильний імпульс. Доведеться реагувати швидко, але краще спершу оцінити ризики.

Діва — руна Іса

Пауза перед рухом. Сьогодні корисно не поспішати й дати ситуації “встоятися”.

Терези — руна Еваз

Рух через взаємодію. Результат прийде швидше у співпраці, ніж у самостійних діях.

Скорпіон — руна Хагалаз

Різкий поворот. Подія може змінити плани, але водночас звільнить від зайвого.

Стрілець — руна Перт

Неочікувана інформація. Можливий факт або новина, які змінять ваше бачення ситуації.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість позицій. Ви зможете втримати курс, якщо не реагуватимете на провокації.

Водолій — руна Вуньйо

Полегшення і позитив. День може принести гарну новину або приємну подію.

Риби — руна Лагуз

Внутрішня відповідь. Варто більше довіряти своїм відчуттям і не діяти через тиск ззовні.

Руни цього дня підкреслюють важливість правильного старту. Те, як ви розпорядитеся ресурсом і увагою сьогодні, вплине на події найближчих тижнів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie