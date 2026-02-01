Рунічний гороскоп на 1 лютого 2026 року: Левам — сильний імпульс, Рибам — внутрішня відповідь

Руни / © ТСН

1 лютого 2026 року відкриває новий місяць і задає його ритм. Рунічні символи радять не поспішати з масштабними рішеннями, але уважно ставитися до перших кроків.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 лютого 2026 року

Овен — руна Уруз

День сили й активності. Ви відчуєте приплив енергії, якщо візьметеся за конкретну справу замість хаотичних дій.

Телець — руна Отал

Опора на стабільне. Сьогодні добре працюють рішення, пов’язані з домом, майном і довгостроковими планами.

Близнята — руна Манназ

Фокус на людях. Важливу роль відіграє спілкування — порада або зустріч можуть вплинути на ваші плани.

Рак — руна Інгваз

Внутрішня підготовка. День більше про накопичення сил, ніж про активні ривки.

Лев — руна Турисаз

Сильний імпульс. Доведеться реагувати швидко, але краще спершу оцінити ризики.

Діва — руна Іса

Пауза перед рухом. Сьогодні корисно не поспішати й дати ситуації “встоятися”.

Терези — руна Еваз

Рух через взаємодію. Результат прийде швидше у співпраці, ніж у самостійних діях.

Скорпіон — руна Хагалаз

Різкий поворот. Подія може змінити плани, але водночас звільнить від зайвого.

Стрілець — руна Перт

Неочікувана інформація. Можливий факт або новина, які змінять ваше бачення ситуації.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість позицій. Ви зможете втримати курс, якщо не реагуватимете на провокації.

Водолій — руна Вуньйо

Полегшення і позитив. День може принести гарну новину або приємну подію.

Риби — руна Лагуз

Внутрішня відповідь. Варто більше довіряти своїм відчуттям і не діяти через тиск ззовні.

Руни цього дня підкреслюють важливість правильного старту. Те, як ви розпорядитеся ресурсом і увагою сьогодні, вплине на події найближчих тижнів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.