Рунічний гороскоп на 1 листопада 2025 року: Левам — нові цілі, Рибам — гармонія

Руни цього дня символізують перехід — час, коли старі задуми трансформуються у нові напрями. Це день усвідомлення, внутрішнього підсумку та перших кроків у новий етап.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Феу

Сприятливий день для фінансових чи ресурсних питань. Отримаєте результат своєї попередньої праці.

Телець — руна Йера

Процеси дозрівають природно. Не поспішайте — усе йде у правильному напрямку.

Близнята — руна Ансуз

Новини чи розмови принесуть важливі ідеї. Слухайте уважно.

Рак — руна Беркана

Відновлення енергії. Добре провести день у спокійному колі або серед природи.

Лев — руна Тейваз

Час поставити перед собою чіткі цілі. Сміливість і впевненість приведуть до прориву.

Діва — руна Інгуз

Завершення одного етапу готує ґрунт для нового старту. Важливо підсумувати зроблене.

Терези — руна Гебо

День партнерства та взаємності. Довіра і взаємопідтримка принесуть гармонію.

Скорпіон — руна Турисаз

Контролюйте емоції. Спостереження зараз важливіше за дію.

Стрілець — руна Райдо

Початок руху у новому напрямку. Малий, але правильний крок має вагу.

Козоріг — руна Одал

Відчуття стабільності повертає впевненість. Тримайтесь перевірених принципів.

Водолій — руна Кеназ

Осяяння, натхнення, нове розуміння. День ідей і творчого прориву.

Риби — руна Вуньйо

Спокій і задоволення. Гармонія з собою — ваш головний ресурс.

1 листопада 2025 року — день нових цілей і свідомих рішень. Руни радять не поспішати, але бути уважними до знаків — вони покажуть, куди спрямувати енергію в новому місяці.

