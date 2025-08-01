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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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456
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3 хв

Рунічний гороскоп на 1 серпня 2025 року: Тельцям — фінансова увага, Стрільцям — рух в гармонії

Руни цього дня підказують: баланс між обачністю та впевненістю допоможе пройти день з ясністю та ефективністю.

Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи, тривалість яких сягає віків, але їхня сила актуальна й сьогодні. У перший день серпня вони акцентують важливість уважності до ресурсів, внутрішню дисципліну і рух, усвідомлений партнерством. День створений для продуктивних початків у поєднанні зі збереженням внутрішньому фокусові.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіака

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Беркана” — ріст, турбота, нове починання
Сьогодні слушний момент для запуску чогось нового — особливо якщо ви критично стоїте перед вибором. Відчуйте себе турботливим партнером — це підсилить ваш успіх.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, фінансова ясність
Вдалий день для перегляду бюджету та планування. Є шанс укласти угоди або знайти нові джерела підтримки. Обачність додасть вам впевненості.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Ансуз” — комунікація, натхнення, знання
Робота з інформацією, текстами або словами принесе значний результат. Слухайте й говоріть — мова сьогодні має важливу силу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Йера” — цикл, завершення, результат
Час отримати плоди робіт, заведений раніше. Це можливість оцінити результати й зробити висновки щодо наступного кроку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Турісаз” — захист, відсіч, сили внутрішні
Сьогодні — момент, коли важливо поставити межі. Не даруйте енергію тому, що його не варте, — це збереже вам сили для головного.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Пердро” — інтуїція, несвідоме, таємничість
Довіртесь тонким сигналам: снам, знакам, емоційним спогадам. Вони можуть висвітлити ситуації, надто складні для логіки.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Ейваз” — витривалість, внутрішня сила, поступовий рух
Тримайте курс всупереч дрібним перешкодам. Ви здатні прожити день у своїй енергії, якщо не спробуєте збагнути все одразу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Дагаз” — новий день, світанок, прозріння
Ваш світогляд може кардинально змінитися через випадок або прозріння. Прийміть це як можливість рухатись далі з новими мріями.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, мандрівка, організований рух
Успіх сьогодні йде тим, хто планує і діє. Розробіть чіткий маршрут — і рухайтесь за ним впевнено й природно.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Гебо” — рівновага, обмін, партнерство
Союзи можуть посилити вашу стійкість. Спільна дія — важливіша за індивідуальне зусилля. Відкритість до співпраці — ключ до гармонії.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Манназ” — спільнота, людяність, команда
Сьогодні ваш ресурс — соціальна взаємодія. Участь у колективних проєктах або змістовний діалог стануть важливими проривами.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Лагуз” — потік, емоційна гнучкість, інтуїція
Прислухайтесь до емоцій і сигналів тіла. Сприйняття енергії довкола допоможе вам зорієнтуватися у потрібному напрямку.

1 серпня — чудовий день, коли ясність думки й спокій внутрішнього ритму поєднуються з дієвою фокусованістю. Руни радять: будьте відкриті до обміну, але водночас зберігайте особистий центр. Саме такого балансу покладає імпульс для подальшої продуктивності.

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