Рунічний гороскоп на 1 січня 2026 року: Овнам — новий імпульс, Ракам — спокій, Водоліям — ідея

Руни / © ТСН

Реклама

1 січня — це не про ривок, а про напрямок. Руничні символи радять починати рік без перевантажень, прислухаючись до себе та дозволяючи планам формуватися поступово.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 січня 2026 року

Овен — руна Уруз

Новий імпульс і відчуття сили. Ви можете відчути готовність діяти або планувати перші кроки. Важливо не перевантажувати себе з самого початку року.

Телець — руна Отал

Дім і стабільність. День сприяє сімейному затишку, відновленню сил і відчуттю безпеки. Не час для різких змін.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Слова та думки формують настрій дня. Розмови, привітання або ідеї можуть задати тон найближчим тижням.

Рак — руна Беркана

М’який початок. День підходить для турботи про себе й близьких, спокійного ритму та емоційного відновлення.

Лев — руна Соулу

Внутрішній підйом. Ви можете відчути бажання проявитися або поділитися енергією з іншими, але варто чергувати активність із відпочинком.

Діва — руна Кеназ

Усвідомлення напрямку. День сприяє обдумуванню планів і наведення порядку в думках без тиску на себе.

Реклама

Терези — руна Гебо

Баланс і взаємність. Початок року сприятливий для теплих контактів, партнерських жестів і відчуття рівноваги.

Скорпіон — руна Перто

Непередбачувані ідеї. День може підкинути несподівану думку або внутрішній поштовх, який згодом набуде значення.

Стрілець — руна Райдо

Початок руху. Навіть символічне рішення або маленький крок може задати напрямок року.

Козоріг — руна Феху

Ресурси і цінність. День нагадує про те, що ви вже маєте, і про важливість розумного розподілу сил на старті року.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Перехід і нове бачення. Ви можете відчути внутрішню зміну або по-іншому подивитися на плани на рік.

Риби — руна Лагуз

Плавний початок. День краще прожити у спокійному режимі, довіряючи власному ритму й не кваплячи події.

Руни 1 січня нагадують: новий рік народжується з внутрішнього стану. Сьогодні важливо не вимагати від себе негайних результатів, а задати м’який, усвідомлений вектор на майбутнє.