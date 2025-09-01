- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 1 вересня 2025 року: Терезам — рівновага, Водоліям — відкриті ідеї
1 вересня — день для внутрішньої рівноваги та нових ідей. Руни підказують: гармонія — ключ до успішних рішень, а відкритість веде до нових можливостей.
Руни — це символи глибинної мудрості та ресурсів. Сьогодні вони акцентують на балансі між собою та світом навколо, а також на важливості відкриватися новим ідеям. Нижче — що рекомендує вам кожна руна.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен — руна Уруз
Сильна внутрішня енергія. День для активних, продуманих кроків уперед, що ведуть до мети.
Телець — руна Ансуз
Слово має силу. Слухайте і говоріть мудро — ключ до досягнень лежить у виразності.
Близнята — руна Райдо
Рух у такт внутрішнього ритму. Вдалий час для планування і виважених кроків.
Рак — руна Кеназ
Ясність і натхнення відкривають нові горизонти. Нові ідеї можуть змінити погляд на світ.
Лев — руна Феху
Сьогодні створюється база для подальшого зростання. Дбайливо використовуйте ресурси.
Діва — руна Турисаз
Захист і обачність — основа впевненості. Ведіть справи обдумано, обирайте безпечні рішення.
Терези — руна Йера
Баланс і періодичність — ключові теми. Налагодьте рівновагу між діями та результатом.
Скорпіон — руна Соулу
Світло і ясність ведуть вас. Це день прозрінь та сильних внутрішніх рішень.
Стрілець — руна Ингуз
Стадія посіву нового. Похід за ідеями сьогодні може дати згодом плідні результати.
Козоріг — руна Гебо
Взаємність та обмін — це ресурс. Спільні зусилля ведуть до стабільності.
Водолій — руна Лагуз
Відчуйте внутрішній потік. Емоційна чутливість і гнучкість приведуть до нових ідей.
Риби — руна Пертро
Напівприховані знаки та підказки відкривають напрям. Будьте уважні до випадковостей.
1 вересня 2025 року — день, коли руни ведуть до ясності, рівноваги та нових початків. Запорука успіху — прислухатися до себе та бути відкритим до ідей світу навколо.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
