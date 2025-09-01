Рунічний гороскоп на 1 вересня 2025 року: Терезам — рівновага, Водоліям — відкриті ідеї

Руни / © ТСН

Руни — це символи глибинної мудрості та ресурсів. Сьогодні вони акцентують на балансі між собою та світом навколо, а також на важливості відкриватися новим ідеям. Нижче — що рекомендує вам кожна руна.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сильна внутрішня енергія. День для активних, продуманих кроків уперед, що ведуть до мети.

Телець — руна Ансуз

Слово має силу. Слухайте і говоріть мудро — ключ до досягнень лежить у виразності.

Близнята — руна Райдо

Рух у такт внутрішнього ритму. Вдалий час для планування і виважених кроків.

Рак — руна Кеназ

Ясність і натхнення відкривають нові горизонти. Нові ідеї можуть змінити погляд на світ.

Лев — руна Феху

Сьогодні створюється база для подальшого зростання. Дбайливо використовуйте ресурси.

Діва — руна Турисаз

Захист і обачність — основа впевненості. Ведіть справи обдумано, обирайте безпечні рішення.

Терези — руна Йера

Баланс і періодичність — ключові теми. Налагодьте рівновагу між діями та результатом.

Скорпіон — руна Соулу

Світло і ясність ведуть вас. Це день прозрінь та сильних внутрішніх рішень.

Стрілець — руна Ингуз

Стадія посіву нового. Похід за ідеями сьогодні може дати згодом плідні результати.

Козоріг — руна Гебо

Взаємність та обмін — це ресурс. Спільні зусилля ведуть до стабільності.

Водолій — руна Лагуз

Відчуйте внутрішній потік. Емоційна чутливість і гнучкість приведуть до нових ідей.

Риби — руна Пертро

Напівприховані знаки та підказки відкривають напрям. Будьте уважні до випадковостей.

1 вересня 2025 року — день, коли руни ведуть до ясності, рівноваги та нових початків. Запорука успіху — прислухатися до себе та бути відкритим до ідей світу навколо.

