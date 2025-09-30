ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 1 жовтня 2025 року: Левам — нові ідеї, Козорогам — стабільність

Початок жовтня відкриває новий енергетичний цикл. Леви отримають приплив творчих ідей, а Козороги зможуть зміцнити позиції та стабілізувати свої справи.

Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня налаштовують на спокійне, але усвідомлене оновлення. Важливо не поспішати — сьогодні рішення мають визрівати природно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    День ясності та впевненості. Ви можете побачити новий шлях або підтвердження правильності вибору.

  • Телець — руна Йера
    Результати вашої праці поступово проявляються. Добрий час для підбиття підсумків.

  • Близнята — руна Ансуз
    Уважно слухайте інших — важлива порада або фраза стане підказкою.

  • Рак — руна Гебо
    Взаємність і підтримка оточення принесуть гармонію.

  • Лев — руна Кеназ
    Ідеї, що з’являться сьогодні, можуть змінити напрям ваших планів.

  • Діва — руна Вуньйо
    Радість у дрібницях допоможе відновити енергію.

  • Терези — руна Турисаз
    Варто бути обережними у спілкуванні. Краще відкласти суперечки.

  • Скорпіон — руна Ейваз
    Витримка — ваша перевага. Не піддавайтеся на провокації.

  • Стрілець — руна Райдо
    Вдалий день для руху, коротких поїздок або нових знайомств.

  • Козоріг — руна Інгуз
    День стабільності та зосередження. Добре розпочинати проєкти, що мають довгу перспективу.

  • Водолій — руна Лагуз
    Прислухайтесь до інтуїції — вона допоможе уникнути помилок.

  • Риби — руна Пердро
    Випадковість сьогодні не випадкова. Зверніть увагу на дрібниці.

1 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, довіряти процесу та не поспішати з висновками. Це день, коли спокійні дії приносять найкращі результати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

