Рунічний гороскоп на 1 жовтня 2025 року: Левам — нові ідеї, Козорогам — стабільність

Руни цього дня налаштовують на спокійне, але усвідомлене оновлення. Важливо не поспішати — сьогодні рішення мають визрівати природно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

День ясності та впевненості. Ви можете побачити новий шлях або підтвердження правильності вибору.

Телець — руна Йера

Результати вашої праці поступово проявляються. Добрий час для підбиття підсумків.

Близнята — руна Ансуз

Уважно слухайте інших — важлива порада або фраза стане підказкою.

Рак — руна Гебо

Взаємність і підтримка оточення принесуть гармонію.

Лев — руна Кеназ

Ідеї, що з’являться сьогодні, можуть змінити напрям ваших планів.

Діва — руна Вуньйо

Радість у дрібницях допоможе відновити енергію.

Терези — руна Турисаз

Варто бути обережними у спілкуванні. Краще відкласти суперечки.

Скорпіон — руна Ейваз

Витримка — ваша перевага. Не піддавайтеся на провокації.

Стрілець — руна Райдо

Вдалий день для руху, коротких поїздок або нових знайомств.

Козоріг — руна Інгуз

День стабільності та зосередження. Добре розпочинати проєкти, що мають довгу перспективу.

Водолій — руна Лагуз

Прислухайтесь до інтуїції — вона допоможе уникнути помилок.

Риби — руна Пердро

Випадковість сьогодні не випадкова. Зверніть увагу на дрібниці.

1 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, довіряти процесу та не поспішати з висновками. Це день, коли спокійні дії приносять найкращі результати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

