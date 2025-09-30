- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 1 жовтня 2025 року: Левам — нові ідеї, Козорогам — стабільність
Початок жовтня відкриває новий енергетичний цикл. Леви отримають приплив творчих ідей, а Козороги зможуть зміцнити позиції та стабілізувати свої справи.
Руни цього дня налаштовують на спокійне, але усвідомлене оновлення. Важливо не поспішати — сьогодні рішення мають визрівати природно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
День ясності та впевненості. Ви можете побачити новий шлях або підтвердження правильності вибору.
Телець — руна Йера
Результати вашої праці поступово проявляються. Добрий час для підбиття підсумків.
Близнята — руна Ансуз
Уважно слухайте інших — важлива порада або фраза стане підказкою.
Рак — руна Гебо
Взаємність і підтримка оточення принесуть гармонію.
Лев — руна Кеназ
Ідеї, що з’являться сьогодні, можуть змінити напрям ваших планів.
Діва — руна Вуньйо
Радість у дрібницях допоможе відновити енергію.
Терези — руна Турисаз
Варто бути обережними у спілкуванні. Краще відкласти суперечки.
Скорпіон — руна Ейваз
Витримка — ваша перевага. Не піддавайтеся на провокації.
Стрілець — руна Райдо
Вдалий день для руху, коротких поїздок або нових знайомств.
Козоріг — руна Інгуз
День стабільності та зосередження. Добре розпочинати проєкти, що мають довгу перспективу.
Водолій — руна Лагуз
Прислухайтесь до інтуїції — вона допоможе уникнути помилок.
Риби — руна Пердро
Випадковість сьогодні не випадкова. Зверніть увагу на дрібниці.
1 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, довіряти процесу та не поспішати з висновками. Це день, коли спокійні дії приносять найкращі результати.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
