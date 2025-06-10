Рунічний гороскоп на 10 червня 2025 року: Ракам варто зробити вибір, а Овнам — не ігнорувати сигнали долі

Руни / © ТСН

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Давні скандинавські символи сьогодні промовляють особливо чітко: 10 червня — день, коли варто прислухатися до тонких підказок і не бігти попереду власної долі. Руни закликають не поспішати з висновками — краще відчути, де справжній напрямок.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — "Ансуз"

День сповнений знаків. Слова, погляди, навіть випадкові фрази — усе не просто так. Слухайте уважно.

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Телець — "Уруз"

Фізична сила сьогодні не головне. Зосередьтеся на енергії внутрішньої витримки — вона вкаже шлях.

Близнята — "Кеназ"

Ви щось усвідомлюєте. Нове бачення ситуації може кардинально змінити настрій дня.

Рак — "Гебо"

Настав час зробити вибір — у стосунках, планах або цінностях. Обирайте щиро, не з обов’язку.

Лев — "Соуло"

Ваш внутрішній вогонь сьогодні яскравий. Діліться ним з іншими — але не вигорайте.

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Діва — "Іса"

Пауза не означає поразку. Якщо все зупинилося — це знак: вам треба перепочити.

Терези — "Вуньо"

Душевна розмова або приємна новина — саме те, що вам зараз потрібно. Відкрийтеся добру.

Скорпіон — "Пертро"

День загадковий. Не поспішайте з рішеннями — за завісою невідомого ховається щось важливе.

Стрілець — "Тейваз"

Ваша чесність сьогодні буде випробуванням. Не відступайте — і отримаєте підтримку згори.

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Козоріг — "Ейваз"

Внутрішня трансформація вже почалася. Навіть якщо боляче — це шлях росту.

Водолій — "Манназ"

Співпраця принесе більше, ніж самотність. Не все треба вирішувати наодинці.

Риби — "Лагуз"

Ваші емоції сьогодні як потік — не стримуйте їх, але й не тоніть у них. Пливіть усвідомлено.

Руни говорять про внутрішні зрушення — можливо, непомітні для інших, але ключові для вас. 10 червня — це м’який поворот, де варто бути уважними до дрібниць, бо саме вони формують шлях.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.