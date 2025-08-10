ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 10 серпня 2025 року: Близнятам — потужна комунікація, Ракам — внутрішні одкровення

10 серпня — день енергії, швидкості думок і глибокого прозріння. Руни підштовхують до дії, але просять залишатися усвідомленими в кожному кроці.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це древні символи сили, які розкривають спосіб ефективно діяти сьогодні. 10 серпня вони спрямовують ясність думки та щиру емоційну реакцію. Це день, коли швидкість і емоції можуть вести до справжнього прориву.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня:Тейваз” — мужність, дія, рішучість
Відчуєте прилив сили та бажання діяти. Спрямовуйте енергію на чіткі й усвідомлені цілі.

Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня:Феху” — стабільність, ресурси, добробут
Сприятливий день для фінансових рішень та закріплення результатів, яких ви прагнули.

Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня:Ансуз” — комунікація, слова, натхнення
Сьогодні слова мають особливу силу. Використайте їх для створення міцних зв’язків і передачі ідей.

Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня:Лагуз” — потік, інтуїція, глибина
Інтуїція сьогодні сильніша за логіку. Довіряйте внутрішнім сигналам і емоційному резонансу.

Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня:Райдо” — шлях, рух, оновлення
Рух уперед відкриє нові горизонти. Навіть невеликий крок сьогодні матиме значення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня:Йера” — підсумки, врожай, завершення
Час зібрати плоди своїх зусиль. День підходить для підбиття підсумків і планування наступних кроків.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня:Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
Взаємодія з іншими принесе користь і гармонію. Сьогодні баланс у стосунках особливо важливий.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня:Гагалаз” — очищення, трансформація
Не бійтеся змін — вони очистять шлях і принесуть внутрішнє полегшення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня:Кеназ” — творчість, світло, нове бачення
Відкрийтеся натхненню. Сьогодні ви здатні знайти нові ідеї або побачити старі в новому світлі.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня:Ейваз” — захист, витривалість, стабільність
Ваша сила — у витримці. Навіть повільний рух сьогодні веде до мети.

Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня:Манназ” — людське єство, взаємодія, рефлексія
День сприятливий для командної роботи та обміну досвідом. Прислухайтеся до ідей оточення.

Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня:Дагаз” — прозріння, новий погляд, перехід
Сьогоднішнє розуміння змінить ваш підхід до ситуації. Будьте готові до внутрішнього перевороту.

10 серпня 2025 року — день, коли руни надають енергію для рішучих кроків і глибоких внутрішніх прозрінь. Це чудовий час для комунікації, завершення важливих справ і прийняття нових ідей. Баланс між дією та усвідомленістю допоможе використати потенціал цього дня на максимум.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

