Дата публікації
Категорія
Астрологія
Рунічний гороскоп на 10 січня 2025 року: Левам — крок уперед, Рибам — відновлення

10 січня руни вказують на день поступових дій і корекції планів. Це час, коли варто рухатися вперед без різких ривків, перевіряючи обраний напрямок і зберігаючи увагу до власних сил. Невеликі кроки цього дня можуть дати відчутний ефект згодом.

Руни

Руни / © ТСН

10 січня — день помірної активності й уважного ставлення до напрямку дій. Руничні символи радять рухатися поступово, коригуючи плани без поспіху.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 10 січня 2025 року

Овен — руна Райдо

Рух і напрямок. День сприятливий для поїздок, робочих переміщень або перегляду маршруту дій.

Телець — руна Отал

Опора на перевірене. Варто зайнятися питаннями дому, фінансів і тим, що забезпечує стабільність.

Близнята — руна Ансуз

Обмін думками. Розмова або листування допоможуть прояснити ситуацію й узгодити позиції.

Рак — руна Беркана

Турбота і підтримка. День підходить для відновлення, сімейних справ і м’якого ритму.

Лев — руна Тейваз

Крок уперед. Ви готові взяти на себе ініціативу й діяти рішуче, не відступаючи від обраного курсу.

Діва — руна Кеназ

Практичний погляд. Ви зможете побачити деталь, яка допоможе впорядкувати справи або знайти корисне рішення.

Терези — руна Гебо

Партнерство. День сприяє домовленостям і взаємним крокам без тиску.

Скорпіон — руна Альґіз

Обережність і захист. Варто уважно ставитися до меж і не відкривати всі плани одразу.

Стрілець — руна Дагаз

Зміна стану. Можливе відчуття переходу або поява нового бачення ситуації.

Козоріг — руна Наутиз

Необхідні обмеження. Краще зосередитися на головному й не розпорошувати сили.

Водолій — руна Еваз

Спільний рух. Результат принесе взаємодія з іншими або командна робота.

Риби — руна Інгваз

Відновлення і накопичення. День підходить для збереження ресурсу й внутрішньої підготовки.

Руни цього дня підкреслюють значення послідовності та обдуманих кроків. Сьогодні корисно діяти з огляду на перспективу, зберігаючи сили для подальших завдань.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

