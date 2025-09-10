Рунічний гороскоп на 10 вересня 2025 року: Левам — радість, Водоліям — несподівані відкриття

Руни / © ТСН

Руни вказують на енергії, які допомагають знайти баланс і зрозуміти, куди рухатись. Для одних цей день стане часом спокою й радості, для інших — відчиненням нових дверей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — руна Тейваз

День вимагатиме рішучості та чесності. Будьте впевненими у своїх рішеннях.

Телець — руна Ейваз

Витримка і внутрішня сила допоможуть уникнути зайвого хаосу.

Близнята — руна Райдо

Вдалий день для планування та подорожей. Рухайтесь упевнено й послідовно.

Рак — руна Ансуз

Увага до слів і порад стане ключем. Слухайте знаки навколо.

Лев — руна Вуньйо

Радість і гармонія принесуть енергію для нових звершень.

Діва — руна Кеназ

Чіткість і нове бачення допоможуть знайти вихід зі складної ситуації.

Терези — руна Йера

Настав час зібрати перші результати ваших зусиль. Це період підсумків.

Скорпіон — руна Феху

Ресурси — матеріальні чи внутрішні — потребують уваги. Використовуйте їх розумно.

Стрілець — руна Інгуз

День нових початків. Посійте ідеї, які згодом дадуть результати.

Козоріг — руна Соулу

Ваша внутрішня енергія сьогодні на піку. Використовуйте її для зрозумілих рішень.

Водолій — руна Пердро

Можливі несподіванки. Випадкові події принесуть користь, якщо будете уважними.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція допоможе зробити правильний вибір. Слухайте себе.

10 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс, відкриватися радості та довіряти несподіванкам. Це день, коли маленькі знаки можуть привести до великих результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

