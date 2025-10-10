Рунічний гороскоп на 10 жовтня 2025 року: Ракам — відкриття, Козорогам — стабільність

Руни / © ТСН

Руни вказують, що цей день сприятливий для концентрації на внутрішніх цілях. Важливо не поспішати, бо саме повільність і уважність відкриють правильні двері.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сила і воля приведуть вас до успіху. Важливо діяти впевнено, але не поспішати.

Телець — руна Іса

День спокою. Не варто форсувати події — спостерігайте і зберігайте енергію.

Близнята — руна Перт

Доля готує несподіванку. Випадковість може виявитися важливою підказкою.

Рак — руна Манназ

Ви зрозумієте щось нове про себе чи близьких. День духовного відкриття.

Лев — руна Хагалаз

Ситуація може вийти з-під контролю, але це шанс оновитись і позбутися старого.

Діва — руна Ейваз

Час витримки. Ви можете досягти мети, якщо не злякаєтесь перешкод.

Терези — руна Беркана

День відродження і тепла. Добрий час для турботи про себе або сім’ю.

Скорпіон — руна Турисаз

Захищайте свої межі. Не дозволяйте іншим порушувати ваш внутрішній простір.

Стрілець — руна Феу

Матеріальні результати ваших зусиль починають проявлятись. Радість від здобутків.

Козоріг — руна Одал

День стабільності, впевненості у власних позиціях і підтримки від рідних.

Водолій — руна Соулу

Ви відчуєте піднесення. Енергія йде у правильному напрямку — час діяти.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь. Слухайте серце, а не поради інших.

10 жовтня 2025 року стане днем, коли руни радять зосередитися на власному внутрішньому балансі. Зовнішні події можуть бути мінливими, але ваш спокій стане головною силою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.