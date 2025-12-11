Рунічний гороскоп на 11 грудня 2025 року: Овнам — прозріння, Стрільцям — стабільність, Рибам — новий напрямок

Руни / © ТСН

Реклама

11 грудня приносить енергію прояснення, коли руни допомагають побачити істинний стан речей і визначити найближчий крок. Це день рівноваги та точності, у якому важливо діяти без поспіху та з повагою до власного внутрішнього ритму.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 грудня

Овен — руна Кеназ

День ясності й розумового прориву. Ви можете знайти вирішення питання, яке довго залишалося туманним. Енергія підсилює інтелект та інтуїтивну логіку.

Реклама

Телець — руна Отал

Стабільність, опора, ресурси. Добре займатися сімейними та майновими питаннями. Руна сприяє наведенням порядку та довгостроковим рішенням.

Близнята — руна Наутіз

Потреба в уповільненні. Деякі обмеження можуть видатися незручними, але вони допоможуть уникнути помилок і зосередитися на головному.

Рак — руна Беркана

Ніжність, відновлення, турбота про себе. Ви можете повернути собі спокій або зробити щось, що покращить емоційний стан. Добрий день для творчості.

Лев — руна Тейваз

Чітка дія та сила волі. Ви можете зробити важливий крок уперед, розв’язати конфлікт або відстояти власну позицію. День рішучих рішень.

Реклама

Діва — руна Йєра

Поступовий розвиток і перші помітні результати. Ви зможете побачити логіку процесів і оцінити свої досягнення. День стабільності й порядку.

Терези — руна Гебо

Стосунки й партнерства виходять на перший план. Можливі приємні новини, подарунки чи конструктивні домовленості. Руна підсилює баланс.

Скорпіон — руна Інгуз

Час завершення та внутрішнього визрівання. Ви можете поставити крапку в питанні, яке довго затягувалося, або відчути легке звільнення.

Стрілець — руна Лагуз

Спокій, плавність і стабільність. Добре займатися справами, що потребують уваги й акуратності. Руна знімає зайве напруження.

Реклама

Козоріг — руна Ансуз

Слова та інформація мають вагу. Ви можете отримати пораду, яка стане ключем до подальших рішень. День сприятливий для переговорів і навчання.

Водолій — руна Соулу

Активність, успіх і підйом. Ви можете отримати натхнення або чітке розуміння наступних кроків. День сприятливий для творчості та ініціатив.

Риби — руна Райдо

Рух і новий напрямок. Ви можете перейти до нового етапу в справі, змінити підхід або вирушити в дорогу — як у буквальному, так і в символічному сенсі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Руни 11 грудня підказують: щирість, спокій і структурність будуть найкращими помічниками. Це день, коли рішення легко приймаються, якщо не поспішати і зберігати ясність думок. Події розгортаються поступово, але впевнено, допомагаючи знакам зміцнити свої позиції перед наступними змінами.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.