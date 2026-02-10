ТСН у соціальних мережах

98
2 хв

Рунічний гороскоп на 11 лютого 2026 року: Левам — шанс заявити про себе, Рибам — важливий сигнал

11 лютого 2026 року руни вказують на день підказок і рішень, коли варто уважно придивитися до подій довкола.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Середина лютого 2026 року часто приносить більше ясності у справах і планах. Руничні символи цього дня говорять про уважність до деталей, слів і знаків, які можуть вказати правильний напрям. Сьогодні корисно не поспішати з висновками, але й не відкладати важливе. День підходить для робочих рішень і спокійних кроків уперед.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 лютого 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучість. День підходить для сміливих кроків і захисту своєї позиції.

Телець — руна Феху

Практичні вигоди. Сприятливий момент для фінансових рішень.

Близнята — руна Ансуз

Інформація дня. Розмова або новина можуть змінити плани.

Рак — руна Беркана

Турбота про себе. Варто берегти сили.

Лев — руна Соулу

Шанс заявити про себе. Вашу ініціативу можуть помітити.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей. Перевірка дрібниць убереже від помилок.

Терези — руна Гебо

Домовленість. Співпраця принесе користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Не варто відкривати всі плани.

Стрілець — руна Райдо

Рух. Можлива зміна планів або напрямку.

Козоріг — руна Наутиз

Дисципліна. Чіткий план допоможе зберегти ресурс.

Водолій — руна Дагаз

Оновлення. Може з’явитися нове бачення ситуації.

Риби — руна Перт

Важливий сигнал. Несподівана подія стане підказкою.

Руни цього дня радять бути уважними до деталей і сигналів довкола. Сьогодні виграють ті, хто діє обдумано.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

98
