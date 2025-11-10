Рунічний гороскоп на 11 листопада 2025 року: Овнам — впевнені кроки, Рибам — відновлення

Руни / © ТСН

Реклама

День має стабільну енергію. Руни підказують, що зараз варто довіряти процесу, не намагаючись прискорити події. Будь-яка дія, зроблена спокійно й усвідомлено, приведе до результату.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Дійте впевнено й чесно. Усе, що ви почнете сьогодні, матиме стійкий розвиток.

Телець — руна Йера

Ви наближаєтесь до завершення важливого циклу. Результати ваших зусиль скоро проявляться.

Близнята — руна Ансуз

Слова сьогодні мають вагу. Будьте уважні до порад і власних висловлювань.

Рак — руна Беркана

День підходить для відновлення, відпочинку, емоційного тепла та домашніх справ.

Лев — руна Соулу

Ваша енергія привертає увагу. Добре розв'язувати питання, що потребують впевненості.

Діва — руна Інгуз

Завершення старих справ відкриє шлях до нового етапу. Не тримайтеся за минуле.

Терези — руна Гебо

Успіх приходить через взаємодію. Об’єднання зусиль з іншими дає результат.

Скорпіон — руна Гагалаз

Якщо щось руйнується — це не кінець, а звільнення від непотрібного.

Стрілець — руна Райдо (Raidho)

Малий, але свідомий рух у потрібному напрямку має значення.

Козоріг — руна Одал

День сприяє зміцненню ваших позицій. Добре вирішувати майнові або сімейні питання.

Водолій — руна Кеназ

Ви побачите логіку в тому, що раніше здавалося складним. Добрий день для аналізу.

Риби — руна Лагуз

Внутрішня м’якість допоможе відновитися. Дозвольте собі повільний темп і турботу про себе.

11 листопада 2025 року — день стабільності, чесності та природного ритму. Руни радять не квапити події: усе, що дозріло, саме проявиться у свій час.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.