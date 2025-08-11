ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 11 серпня 2025 року: Терезам — гармонія в стосунках, Левам — натхнення на звершення

11 серпня — день, коли внутрішня стабільність і чітке бачення допоможуть рухатися вперед. Руни радять поєднати впевненість у собі з гнучкістю у стосунках.

Руни

Руни / © ТСН

Руни — стародавні символи сили та знань, що допомагають знайти правильний шлях. Цього дня вони вказують на важливість щирих дій, натхнення, гармонії та здатності адаптуватися. Слухайте себе й дійте так, щоб внутрішнє відчуття залишалося спокійним і впевненим.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня:Соулу” — успіх, ясність, внутрішнє світло
Ваше світло здатне надихнути інших. Сміливо заявляйте про свої наміри й дійте рішуче.

Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня:Інгваз” — внутрішній потенціал, дозрівання
Сьогодні ваші ідеї готові перейти на новий рівень. Не поспішайте — дозвольте процесу завершитися природно.

Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня:Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс
Прислухайтеся до знаків навколо. Випадкова розмова або подія відкриє нові можливості.

Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня:Уруз” — сила, витривалість, відновлення
Ви здатні подолати будь-які труднощі. Використовуйте цей день для рішучих кроків.

Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня:Кеназ” — натхнення, творчість, нове бачення
Сьогодні — чудовий час для реалізації креативних ідей та пошуку нестандартних рішень.

Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня:Одал” — коріння, стабільність, цінності
Зосередьтеся на своєму домі, родині чи власних принципах. Це зміцнить вашу впевненість.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня:Гебо” — партнерство, баланс, обмін
День сприятливий для зміцнення стосунків і пошуку гармонії у спільних справах.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня:Ейваз” — розвиток, рух уперед, гнучкість
Ви здатні змінити напрямок без втрати мети. Будьте готові до швидкої адаптації.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня:Йера” — результати, підсумки, врожай
Сьогодні отримаєте винагороду за попередні зусилля. Це гарний час для завершення справ.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня:Ансуз” — мудрість, комунікація, натхнення
Відкрите спілкування та нові знання стануть вашим ресурсом на цей день.

Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня:Лагуз” — потік, чутливість, інтуїція
Дозвольте інтуїції вести вас. Емоційна гнучкість допоможе уникнути непорозумінь.

Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня:Дагаз” — прозріння, перехід, оновлення
День принесе момент ясності, який змінить ваше бачення ситуації.

11 серпня 2025 року руни підказують: дійте в гармонії зі своїми внутрішніми цінностями, зберігайте ясність і відкритість до нового. Це день, коли підтримка оточення, натхнення та внутрішня стійкість допоможуть вам реалізувати задуми та зробити впевнений крок уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

