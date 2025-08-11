- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 11 серпня 2025 року: Терезам — гармонія в стосунках, Левам — натхнення на звершення
11 серпня — день, коли внутрішня стабільність і чітке бачення допоможуть рухатися вперед. Руни радять поєднати впевненість у собі з гнучкістю у стосунках.
Руни — стародавні символи сили та знань, що допомагають знайти правильний шлях. Цього дня вони вказують на важливість щирих дій, натхнення, гармонії та здатності адаптуватися. Слухайте себе й дійте так, щоб внутрішнє відчуття залишалося спокійним і впевненим.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Соулу” — успіх, ясність, внутрішнє світло
Ваше світло здатне надихнути інших. Сміливо заявляйте про свої наміри й дійте рішуче.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Інгваз” — внутрішній потенціал, дозрівання
Сьогодні ваші ідеї готові перейти на новий рівень. Не поспішайте — дозвольте процесу завершитися природно.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс
Прислухайтеся до знаків навколо. Випадкова розмова або подія відкриє нові можливості.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, відновлення
Ви здатні подолати будь-які труднощі. Використовуйте цей день для рішучих кроків.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Кеназ” — натхнення, творчість, нове бачення
Сьогодні — чудовий час для реалізації креативних ідей та пошуку нестандартних рішень.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Одал” — коріння, стабільність, цінності
Зосередьтеся на своєму домі, родині чи власних принципах. Це зміцнить вашу впевненість.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Гебо” — партнерство, баланс, обмін
День сприятливий для зміцнення стосунків і пошуку гармонії у спільних справах.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Ейваз” — розвиток, рух уперед, гнучкість
Ви здатні змінити напрямок без втрати мети. Будьте готові до швидкої адаптації.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Йера” — результати, підсумки, врожай
Сьогодні отримаєте винагороду за попередні зусилля. Це гарний час для завершення справ.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Ансуз” — мудрість, комунікація, натхнення
Відкрите спілкування та нові знання стануть вашим ресурсом на цей день.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз” — потік, чутливість, інтуїція
Дозвольте інтуїції вести вас. Емоційна гнучкість допоможе уникнути непорозумінь.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, перехід, оновлення
День принесе момент ясності, який змінить ваше бачення ситуації.
11 серпня 2025 року руни підказують: дійте в гармонії зі своїми внутрішніми цінностями, зберігайте ясність і відкритість до нового. Це день, коли підтримка оточення, натхнення та внутрішня стійкість допоможуть вам реалізувати задуми та зробити впевнений крок уперед.
