Рунічний гороскоп на 11 серпня 2025 року: Терезам — гармонія в стосунках, Левам — натхнення на звершення

Руни — стародавні символи сили та знань, що допомагають знайти правильний шлях. Цього дня вони вказують на важливість щирих дій, натхнення, гармонії та здатності адаптуватися. Слухайте себе й дійте так, щоб внутрішнє відчуття залишалося спокійним і впевненим.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Соулу” — успіх, ясність, внутрішнє світло

Ваше світло здатне надихнути інших. Сміливо заявляйте про свої наміри й дійте рішуче.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Інгваз” — внутрішній потенціал, дозрівання

Сьогодні ваші ідеї готові перейти на новий рівень. Не поспішайте — дозвольте процесу завершитися природно.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс

Прислухайтеся до знаків навколо. Випадкова розмова або подія відкриє нові можливості.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, відновлення

Ви здатні подолати будь-які труднощі. Використовуйте цей день для рішучих кроків.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Кеназ” — натхнення, творчість, нове бачення

Сьогодні — чудовий час для реалізації креативних ідей та пошуку нестандартних рішень.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Одал” — коріння, стабільність, цінності

Зосередьтеся на своєму домі, родині чи власних принципах. Це зміцнить вашу впевненість.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Гебо” — партнерство, баланс, обмін

День сприятливий для зміцнення стосунків і пошуку гармонії у спільних справах.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Ейваз” — розвиток, рух уперед, гнучкість

Ви здатні змінити напрямок без втрати мети. Будьте готові до швидкої адаптації.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Йера” — результати, підсумки, врожай

Сьогодні отримаєте винагороду за попередні зусилля. Це гарний час для завершення справ.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Ансуз” — мудрість, комунікація, натхнення

Відкрите спілкування та нові знання стануть вашим ресурсом на цей день.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Лагуз” — потік, чутливість, інтуїція

Дозвольте інтуїції вести вас. Емоційна гнучкість допоможе уникнути непорозумінь.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — прозріння, перехід, оновлення

День принесе момент ясності, який змінить ваше бачення ситуації.

11 серпня 2025 року руни підказують: дійте в гармонії зі своїми внутрішніми цінностями, зберігайте ясність і відкритість до нового. Це день, коли підтримка оточення, натхнення та внутрішня стійкість допоможуть вам реалізувати задуми та зробити впевнений крок уперед.

