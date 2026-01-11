Рунічний гороскоп на 11 січня 2025 року: Терезам — домовленість, Скорпіонам — зрушення

Руни / © ТСН

Реклама

11 січня — день, коли варто зосередитися на деталях і взаємодії з іншими. Руничні символи радять не поспішати та уважно ставитися до змін, які пропонує день.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 січня 2025 року

Овен — руна Турисаз

Перевірка намірів. День вимагає обережності у гострих питаннях і готовності зупинитися, якщо ситуація загострюється.

Телець — руна Феху

Практична користь. Варто зосередитися на справах, що приносять конкретний результат або стабільність.

Реклама

Близнята — руна Манназ

Людський фактор. Спілкування допоможе краще зрозуміти власну позицію та роль у спільній справі.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. День сприятливий для сімейних справ і спокійного ритму без перевантаження.

Лев — руна Соулу

Внутрішня впевненість. Ви можете відчути підйом і бажання підтримати інших власним прикладом.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Краще не форсувати події та дати процесам усталитися.

Реклама

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. День сприяє компромісам, рівноправним рішенням і взаємній підтримці.

Скорпіон — руна Хагалаз

Зрушення через зміну. Подія може порушити звичний порядок, але водночас відкриє нові можливості.

Стрілець — руна Єра

Підсумок і результат. Ви побачите логічне завершення процесу або наслідок попередніх дій.

Козоріг — руна Отал

Опора на перевірене. День підходить для домашніх питань, традицій і рішень із довгостроковим ефектом.

Реклама

Водолій — руна Ансуз

Слова і сенси. Розмова або повідомлення можуть змінити настрій дня та подальші плани.

Риби — руна Лагуз

Плавний перебіг. Краще не втручатися в хід подій без потреби й довіритися власному темпу.

Руни цього дня підкреслюють важливість гнучкості й уміння домовлятися. Сьогодні корисно діяти без різких рухів, зберігаючи баланс між власними інтересами та обставинами.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.