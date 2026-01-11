ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 11 січня 2025 року: Терезам — домовленість, Скорпіонам — зрушення

11 січня руни вказують на день корекції та зважених рішень. Події можуть підштовхнути до перегляду домовленостей, уточнення планів і зміни підходу до справ. Це час, коли варто діяти уважно, не ігноруючи сигнали обставин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

11 січня — день, коли варто зосередитися на деталях і взаємодії з іншими. Руничні символи радять не поспішати та уважно ставитися до змін, які пропонує день.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 січня 2025 року

Овен — руна Турисаз

Перевірка намірів. День вимагає обережності у гострих питаннях і готовності зупинитися, якщо ситуація загострюється.

Телець — руна Феху

Практична користь. Варто зосередитися на справах, що приносять конкретний результат або стабільність.

Близнята — руна Манназ

Людський фактор. Спілкування допоможе краще зрозуміти власну позицію та роль у спільній справі.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. День сприятливий для сімейних справ і спокійного ритму без перевантаження.

Лев — руна Соулу

Внутрішня впевненість. Ви можете відчути підйом і бажання підтримати інших власним прикладом.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Краще не форсувати події та дати процесам усталитися.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. День сприяє компромісам, рівноправним рішенням і взаємній підтримці.

Скорпіон — руна Хагалаз

Зрушення через зміну. Подія може порушити звичний порядок, але водночас відкриє нові можливості.

Стрілець — руна Єра

Підсумок і результат. Ви побачите логічне завершення процесу або наслідок попередніх дій.

Козоріг — руна Отал

Опора на перевірене. День підходить для домашніх питань, традицій і рішень із довгостроковим ефектом.

Водолій — руна Ансуз

Слова і сенси. Розмова або повідомлення можуть змінити настрій дня та подальші плани.

Риби — руна Лагуз

Плавний перебіг. Краще не втручатися в хід подій без потреби й довіритися власному темпу.

Руни цього дня підкреслюють важливість гнучкості й уміння домовлятися. Сьогодні корисно діяти без різких рухів, зберігаючи баланс між власними інтересами та обставинами.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie