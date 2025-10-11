- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 11 жовтня 2025 року: Терезам — нові можливості, Рибам — інтуїція
11 жовтня відкриває день нових ідей та підказок інтуїції. Терези отримають шанс для зростання, а Риби — важливе відчуття внутрішньої ясності.
Руни цього дня підкреслюють рівновагу між активністю й внутрішнім спокоєм. Слухайте інтуїцію — саме вона допоможе побачити правильний напрямок і розпізнати справжні можливості.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
День сили та впевненості. Ви зможете завершити те, що довго відкладали.
Телець — руна Феу
Сприятливий день для фінансів і ресурсів. Можливе приємне надходження.
Близнята — руна Ансуз
Новини чи слова іншої людини допоможуть вам прийняти рішення.
Рак — руна Кеназ
Ви побачите ситуацію в новому світлі. Час для ясності й усвідомлення.
Лев — руна Тейваз
Дійте сміливо. Ваша рішучість принесе успіх і повагу.
Діва — руна Йера
День стабільності. Ви відчуєте задоволення від результатів своєї праці.
Терези — руна Гебо
Взаємодія з людьми відкриє нові можливості. Гарний день для співпраці.
Скорпіон — руна Турисаз
Не поспішайте з реакціями. Спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Стрілець — руна Райдо
Рух і зміни в особистому чи професійному житті принесуть користь.
Козоріг — руна Ейваз
Витримка та дисципліна допоможуть утримати позиції.
Водолій — руна Інгуз
Настав час завершити старий етап і підготуватись до нового.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція сьогодні на вашому боці. Слухайте себе — і знайдете відповіді.
11 жовтня 2025 року руни радять не чинити опору змінам, бути відкритими до нових зв’язків і довіряти власним відчуттям. Це день, коли ясність і мудрість серця ведуть до правильного вибору.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
