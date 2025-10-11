Рунічний гороскоп на 11 жовтня 2025 року: Терезам — нові можливості, Рибам — інтуїція

Руни / © ТСН

Руни цього дня підкреслюють рівновагу між активністю й внутрішнім спокоєм. Слухайте інтуїцію — саме вона допоможе побачити правильний напрямок і розпізнати справжні можливості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

День сили та впевненості. Ви зможете завершити те, що довго відкладали.

Телець — руна Феу

Сприятливий день для фінансів і ресурсів. Можливе приємне надходження.

Близнята — руна Ансуз

Новини чи слова іншої людини допоможуть вам прийняти рішення.

Рак — руна Кеназ

Ви побачите ситуацію в новому світлі. Час для ясності й усвідомлення.

Лев — руна Тейваз

Дійте сміливо. Ваша рішучість принесе успіх і повагу.

Діва — руна Йера

День стабільності. Ви відчуєте задоволення від результатів своєї праці.

Терези — руна Гебо

Взаємодія з людьми відкриє нові можливості. Гарний день для співпраці.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте з реакціями. Спокій допоможе уникнути непорозумінь.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни в особистому чи професійному житті принесуть користь.

Козоріг — руна Ейваз

Витримка та дисципліна допоможуть утримати позиції.

Водолій — руна Інгуз

Настав час завершити старий етап і підготуватись до нового.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні на вашому боці. Слухайте себе — і знайдете відповіді.

11 жовтня 2025 року руни радять не чинити опору змінам, бути відкритими до нових зв’язків і довіряти власним відчуттям. Це день, коли ясність і мудрість серця ведуть до правильного вибору.

