Рунічний гороскоп на 11 жовтня 2025 року: Терезам — нові можливості, Рибам — інтуїція

11 жовтня відкриває день нових ідей та підказок інтуїції. Терези отримають шанс для зростання, а Риби — важливе відчуття внутрішньої ясності.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підкреслюють рівновагу між активністю й внутрішнім спокоєм. Слухайте інтуїцію — саме вона допоможе побачити правильний напрямок і розпізнати справжні можливості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    День сили та впевненості. Ви зможете завершити те, що довго відкладали.

  • Телець — руна Феу
    Сприятливий день для фінансів і ресурсів. Можливе приємне надходження.

  • Близнята — руна Ансуз
    Новини чи слова іншої людини допоможуть вам прийняти рішення.

  • Рак — руна Кеназ
    Ви побачите ситуацію в новому світлі. Час для ясності й усвідомлення.

  • Лев — руна Тейваз
    Дійте сміливо. Ваша рішучість принесе успіх і повагу.

  • Діва — руна Йера
    День стабільності. Ви відчуєте задоволення від результатів своєї праці.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємодія з людьми відкриє нові можливості. Гарний день для співпраці.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Не поспішайте з реакціями. Спокій допоможе уникнути непорозумінь.

  • Стрілець — руна Райдо
    Рух і зміни в особистому чи професійному житті принесуть користь.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Витримка та дисципліна допоможуть утримати позиції.

  • Водолій — руна Інгуз
    Настав час завершити старий етап і підготуватись до нового.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція сьогодні на вашому боці. Слухайте себе — і знайдете відповіді.

11 жовтня 2025 року руни радять не чинити опору змінам, бути відкритими до нових зв’язків і довіряти власним відчуттям. Це день, коли ясність і мудрість серця ведуть до правильного вибору.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

