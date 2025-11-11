Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня радять не поспішати з висновками. Кожна подія має власний ритм, і зараз варто дозволити життю розгортатися природно. Це гарний день для аналізу, розмов і внутрішнього узгодження.

Прогноз за знаками pодіаку

Овен — руна Уруз

Ви відчуваєте прилив сил. Скористайтеся цим для практичних дій або фізичної активності.

Телець — руна Іса

Можливе відчуття паузи. Замість боротьби — спостерігайте, процеси дозрівають.

Близнята — руна Ансуз

Слова, які пролунають сьогодні, матимуть глибший сенс. Прислухайтеся до розмов.

Рак — руна Беркана

День для тепла й турботи. Добре присвятити час близьким або домашнім справам.

Лев — руна Вуньйо

Настрій стабілізується. Знайдеться щось, що поверне внутрішню легкість.

Діва — руна Ейваз

Ви готові до обдуманих рішень. Це день, коли стратегія важливіша за імпульс.

Терези — руна Гебо

Підтримка партнерів допоможе рухатися впевненіше. Взаємодія приносить користь.

Скорпіон — руна Гагалаз

Старі структури руйнуються. Не опирайтеся — простір очищається для нового.

Стрілець — руна Ейваз

Рух уперед стане природним, якщо ви збережете довіру до процесу.

Козоріг — руна Феху

Гарний день для планування бюджету або турботи про ресурси.

Водолій — руна Дагаз

Виникне нове розуміння ситуації. День символічного оновлення та змін у сприйнятті.

Риби — руна Лагуз

Внутрішній спокій повертається. Зосередьтеся на речах, які вас заспокоюють.

12 листопада 2025 року — день внутрішньої рівноваги. Руни радять не тиснути на себе й інших, а натомість спостерігати за тим, як події поступово складаються у цілісну картину.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.