Рунічний гороскоп на 12 серпня 2025 року: Стрільцям — шлях до оновлення, Овнам — обрання праведного шляху

На 12 серпня руни відкривають нові напрямки розвитку. Це день, коли завдяки внутрішній мудрості вдаватиметься зробити крок уперед — впевнено й усвідомлено.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні символи, що поєднують архетипи духу, мислення та дії. 12 серпня вони підкреслюють мудрість у діях, захист і готовність до змін. День ефективний для прийняття правильних рішень, розвитку інтуїції та зміцнення внутрішнього щита.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Тейваз” — справедливість, рішучість, лідерство
Сьогодні дійте з честю і мужністю. Справедливі рішення відкриють нові можливості.

Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Йера” — цикли, результати, урожай
Настав час пожинати плоди своїх зусиль — заслужений результат на горизонті.

Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Альґіз” — захист, інстинкт, підтримка
Покладайтесь на внутрішній щит — це допоможе подолати перешкоди і зберегти баланс.

Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Манназ” — людяність, взаємодія, підтримка
Взаємодія з іншими — ваш ресурс. Діалог, підтримка й симпатія вирішують більше, ніж самотні дії.

Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, рух уперед
Починається нова мандрівка — будь то у справах чи в серці думки. Цей день стимулює розвиток.

Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Ейваз” — трансформація, баланс, витримка
Внутрішнє оновлення проходить через баланс. Йдіть вглиб — там знайдете свою стійкість.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Феху” — добробут, достаток, процвітання
Фокусуйтеся на накопиченні ресурсів — внутрішніх чи матеріальних. Це допоможе закласти міцний фундамент.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Пертро” — доля, таємниця, шанс
Неочікувана подія або натяк від Всесвіту відкриє нові двері. Довіртесь інтуїції.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Отала” — спадщина, корені, дім
Повернення до цінностей, старих ідей чи родових зв’язків наповнить внутрішній ресурс.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Соулу” — сяйво, перемога, цілісність
Всередині вас — світло, що веде вперед. Використайте його силу для завершення важливих справ.

Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, випробування, зростання
Несподівані виклики очистять шлях. Водночас це можливість зрости.

Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Беркана” — зростання, відродження, родина
Нові починання, особливо в сімейній сфері, наповнять енергією та підтримкою.

12 серпня 2025 року — день мудрих рішень і внутрішньої сили. Руни підкреслюють важливість балансу між дією та роздумом, захистом і відкритістю до нового. Руйнівна, конструктивна енергія допоможе сміливо йти вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

