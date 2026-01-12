ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
108
2 хв

Рунічний гороскоп на 12 січня 2025 року: Дівам — робота з деталями, Водоліям — новий план

12 січня руни вказують на день наведення ладу й усвідомлених кроків. Події спонукатимуть розкласти справи по місцях, уточнити плани та обрати практичний підхід. Це час, коли порядок і продуманість допоможуть уникнути зайвих рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

12 січня — день, коли порядок і уважність до деталей мають вирішальне значення. Руничні символи радять діяти обдумано та не братися за зайве.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 12 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Повернення тонусу. День сприяє відновленню сил і помірній активності без перевантаження.

Телець — руна Отал

Опора на стабільне. Варто зайнятися питаннями дому, фінансів і тим, що дає відчуття надійності.

Близнята — руна Ансуз

Комунікація. Розмова або повідомлення допоможуть узгодити позиції та зняти непорозуміння.

Рак — руна Беркана

Турбота і підтримка. День підходить для сімейних справ і відновлення емоційної рівноваги.

Лев — руна Соулу

Внутрішня впевненість. Ви можете надихнути інших або самі відчути підйом настрою.

Діва — руна Кеназ

Упорядкування і ясна структура дій. Ви побачите, що саме потребує корекції, і зможете навести лад.

Терези — руна Гебо

Баланс і взаємність. Сприятливий день для домовленостей і рівноправних рішень.

Скорпіон — руна Перт

Несподіваний чинник. Інформація або подія можуть змінити ваші плани, підказавши інший шлях.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція курсу. Невелика зміна планів допоможе просунутися вперед.

Козоріг — руна Наутиз

Необхідні обмеження. Варто зосередитися на головному й не розпорошувати сили.

Водолій — руна Дагаз

Ідея і новий погляд. День може принести внутрішній злам або несподіване рішення.

Риби — руна Лагуз

Плавний ритм. Краще довіритися перебігу подій і не форсувати процеси.

Руни цього дня підкреслюють важливість структури й послідовності. Сьогодні корисно наводити лад, уточнювати плани й рухатися вперед без поспіху.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

