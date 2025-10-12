Рунічний гороскоп на 12 жовтня 2025 року: Овнам — ясність, Левам — нові плани

Руни / © ТСН

Руни цього дня символізують новий цикл і відновлення енергії. Це гарний момент, щоб завершити старе, відпустити сумніви й розпочати рух до цілей з оновленими силами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Кеназ

День ясності. Ви побачите відповіді там, де раніше були сумніви.

Телець — руна Йера

Плідний період. Результати ваших зусиль поступово проявляються.

Близнята — руна Ансуз

Важливі новини чи розмова відкриють нові можливості.

Рак — руна Ейваз

Витримка й спокій допоможуть подолати невпевненість.

Лев — руна Райдо

Час планувати й рухатись уперед. Новий етап уже близько.

Діва — руна Вуньйо

Радість і гармонія у справах. Насолоджуйтесь простими речами.

Терези — руна Гебо

Взаємність і партнерство сьогодні допоможуть вам знайти підтримку.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність у словах і рішеннях. Не поспішайте діяти.

Стрілець — руна Соулу (Sowilo)

Сила і натхнення ведуть вас до успіху. Сміливо втілюйте задумане.

Козоріг — руна Інгуз

Час посадити зерна нового проєкту. Ваші ідеї мають потенціал.

Водолій — руна Феу

День матеріального зростання. Можливі прибутки або нові ресурси.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція приведе до правильного рішення. Прислухайтесь до себе.

12 жовтня 2025 року руни нагадують: не бійтеся нових початків і дійте з відкритим серцем. Це день, коли ясність і натхнення поєднуються з практичністю, створюючи ґрунт для майбутніх звершень.

