Рунічний гороскоп на 12 жовтня 2025 року: Овнам — ясність, Левам — нові плани

12 жовтня — день, коли з’являється ясність і натхнення. Овни побачать правильний напрям для дій, а Леви отримають імпульс для планування майбутнього.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня символізують новий цикл і відновлення енергії. Це гарний момент, щоб завершити старе, відпустити сумніви й розпочати рух до цілей з оновленими силами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Кеназ
    День ясності. Ви побачите відповіді там, де раніше були сумніви.

  • Телець — руна Йера
    Плідний період. Результати ваших зусиль поступово проявляються.

  • Близнята — руна Ансуз
    Важливі новини чи розмова відкриють нові можливості.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка й спокій допоможуть подолати невпевненість.

  • Лев — руна Райдо
    Час планувати й рухатись уперед. Новий етап уже близько.

  • Діва — руна Вуньйо
    Радість і гармонія у справах. Насолоджуйтесь простими речами.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємність і партнерство сьогодні допоможуть вам знайти підтримку.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обережність у словах і рішеннях. Не поспішайте діяти.

  • Стрілець — руна Соулу (Sowilo)
    Сила і натхнення ведуть вас до успіху. Сміливо втілюйте задумане.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Час посадити зерна нового проєкту. Ваші ідеї мають потенціал.

  • Водолій — руна Феу
    День матеріального зростання. Можливі прибутки або нові ресурси.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція приведе до правильного рішення. Прислухайтесь до себе.

12 жовтня 2025 року руни нагадують: не бійтеся нових початків і дійте з відкритим серцем. Це день, коли ясність і натхнення поєднуються з практичністю, створюючи ґрунт для майбутніх звершень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

