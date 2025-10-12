- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 12 жовтня 2025 року: Овнам — ясність, Левам — нові плани
12 жовтня — день, коли з’являється ясність і натхнення. Овни побачать правильний напрям для дій, а Леви отримають імпульс для планування майбутнього.
Руни цього дня символізують новий цикл і відновлення енергії. Це гарний момент, щоб завершити старе, відпустити сумніви й розпочати рух до цілей з оновленими силами.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Кеназ
День ясності. Ви побачите відповіді там, де раніше були сумніви.
Телець — руна Йера
Плідний період. Результати ваших зусиль поступово проявляються.
Близнята — руна Ансуз
Важливі новини чи розмова відкриють нові можливості.
Рак — руна Ейваз
Витримка й спокій допоможуть подолати невпевненість.
Лев — руна Райдо
Час планувати й рухатись уперед. Новий етап уже близько.
Діва — руна Вуньйо
Радість і гармонія у справах. Насолоджуйтесь простими речами.
Терези — руна Гебо
Взаємність і партнерство сьогодні допоможуть вам знайти підтримку.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність у словах і рішеннях. Не поспішайте діяти.
Стрілець — руна Соулу (Sowilo)
Сила і натхнення ведуть вас до успіху. Сміливо втілюйте задумане.
Козоріг — руна Інгуз
Час посадити зерна нового проєкту. Ваші ідеї мають потенціал.
Водолій — руна Феу
День матеріального зростання. Можливі прибутки або нові ресурси.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція приведе до правильного рішення. Прислухайтесь до себе.
12 жовтня 2025 року руни нагадують: не бійтеся нових початків і дійте з відкритим серцем. Це день, коли ясність і натхнення поєднуються з практичністю, створюючи ґрунт для майбутніх звершень.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.