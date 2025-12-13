Рунічний гороскоп на 13 грудня 2025 року: Левам — внутрішня сила, Терезам — рівновага, Рибам — завершення

Руни / © ТСН

13 грудня — день внутрішньої тиші та усвідомлення, коли руни радять сповільнитися й оцінити пройдений шлях. Це час завершень, зважених рішень і наведення порядку — як у справах, так і в думках.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 13 грудня

Овен — руна Уруз

День сили та витривалості. Ви здатні впоратися з навантаженням і довести справу до результату. Головне — не розпорошувати енергію.

Телець — руна Отал

Фокус на стабільності, ресурсах і довгострокових рішеннях. Добрий день для фінансового планування та домашніх справ.

Близнята — руна Ансуз

Важливі слова й розмови можуть змінити хід дня. Інформація, яку ви отримаєте, стане корисною найближчим часом.

Рак — руна Лагуз

Емоційна чутливість зростає. Варто зменшити навантаження та дозволити собі спокійний ритм. День для відновлення.

Лев — руна Тейваз

Внутрішня сила та рішучість. Ви можете відстояти свою позицію або прийняти складне, але правильне рішення.

Діва — руна Кеназ

Ясність і порядок у думках. День сприятливий для аналізу, планування та вирішення логічних завдань.

Терези — руна Гебо

Баланс і партнерство. Можливі домовленості, які принесуть відчуття рівноваги й взаємної користі.

Скорпіон — руна Хагалаз

Несподівані зміни можуть вибити з ритму, але вони очищають простір. Не тримайтеся за те, що вже віджило.

Стрілець — руна Йєра

Результати стають помітнішими. Ви побачите, що рухалися у правильному напрямку. День підбиття проміжних підсумків.

Козоріг — руна Наутіз

Потрібна дисципліна та стриманість. Уповільнення сьогодні допоможе уникнути помилок і зберегти ресурс.

Водолій — руна Перт

Ситуація може відкритися з несподіваного боку. Уважно стежте за деталями — у них ключ до розуміння.

Риби — руна Інгуз

Завершення циклу й внутрішнє визрівання. Добрий день, щоб поставити крапку і підготуватися до нового етапу.

Руни 13 грудня нагадують: не всі кроки мають бути швидкими. Сьогодні виграють ті, хто діє обдумано, завершує зайве й зберігає внутрішню рівновагу. Цей день допоможе підготувати ґрунт для нових рішень уже найближчим часом.

