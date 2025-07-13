Рунічний гороскоп на 13 липня 2025 року: Близнюкам — відкриття, Ракам — турбота, а Стрільцям — внутрішнє оновлення

Руни / © ТСН

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Руни — це символи давньої скандинавської писемності, які використовувалися не лише для письма, а й для магічних і пророчих практик. Кожна руна — це не лише знак, а енергетичний код, що має власне значення, архетип та дію. У рунічному гороскопі ми поєднуємо ці значення з енергією знаків зодіаку, щоб дати підказки на день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"

Це день, коли варто стояти за свої переконання. Ситуації можуть вимагати чесності, внутрішньої дисципліни й дій за принципом "по совісті". Не уникайте відповідальності, навіть якщо це складно. Сьогодні ваші дії можуть стати прикладом для інших.

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Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Феху"

День звертає увагу на фінанси, стабільність і власні межі. Не бійтеся просити справедливу оплату за свою працю чи обмежити витрати. Сьогодні варто інвестувати в те, що дійсно має значення.

Близнята (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Райдо"

У вас відкривається новий вектор — як у справах, так і в мисленні. Довіртеся процесу, навіть якщо напрям ще не до кінця зрозумілий. Сьогодні головне — не зупинятись.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Беркана"

Це день ніжності до себе і до тих, хто поруч. Піклування — це ваша суперсила. Дозвольте собі відпочити і відновити енергію. Сьогодні зцілює не дія, а підтримка.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соуло" — Успіх і сяйво

Ваша харизма сьогодні на максимумі. Світ бачить вас — і визнає. Використайте день для презентацій, заяв, виступів. Блиск — це ваша природа, не соромтеся його.

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Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Йера" — Врожай і результат

Плоди минулих зусиль починають визрівати. Не квапте події — результат прийде вчасно. Сьогодні не час сіяти, час збирати.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Ґебо" — Партнерство і взаємність

Все, що будується на обміні, сьогодні буде успішним. Говоріть відкрито, не приховуйте емоцій. Баланс дає силу, а довіра — крила.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Гагалаз" — Розрив і оновлення

Можливі зміни, які спочатку злякають, але принесуть визволення. Прийміть хаос як рушій перетворень. Щось завершується, щоби з’явилося нове.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Ейваз" — Трансформація і витримка

Сьогодні ви стоїте на порозі глибинних змін. Не шукайте легких рішень — шукайте істину. Внутрішня опора — ваше головне джерело сили.

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Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Іса" — Пауза і завмерлі процеси

Не варто діяти швидко. День для аналізу і тиші. Споглядайте, а не реагуйте. Тиша теж дієва — не знецінюйте спокій.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Лагуз" — Інтуїція і гнучкість

Вода шукає шлях — шукайте і ви. Дійте з довірою до власного чуття. Звертайте увагу на сни, символи, підказки долі. Ваша м’якість сьогодні — ваша зброя.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Пертро" — Таємниця і доля

День відкриє щось приховане, якщо ви готові це побачити. Приймайте несподіванки з вдячністю — це підказки Всесвіту. Інтуїція веде туди, де вас уже чекають.

13 липня — день, коли старі шляхи ведуть до нових рішень. Руни підказують: чесність, прийняття змін і довіра до внутрішнього голосу приведуть до ясності й сили.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.