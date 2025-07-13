ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 13 липня 2025 року: Близнюкам — відкриття, Ракам — турбота, а Стрільцям — внутрішнє оновлення

Руни на цей день підказують, де варто діяти, а де — зупинитись і послухати серце.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи давньої скандинавської писемності, які використовувалися не лише для письма, а й для магічних і пророчих практик. Кожна руна — це не лише знак, а енергетичний код, що має власне значення, архетип та дію. У рунічному гороскопі ми поєднуємо ці значення з енергією знаків зодіаку, щоб дати підказки на день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"
Це день, коли варто стояти за свої переконання. Ситуації можуть вимагати чесності, внутрішньої дисципліни й дій за принципом "по совісті". Не уникайте відповідальності, навіть якщо це складно. Сьогодні ваші дії можуть стати прикладом для інших.

Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Феху"
День звертає увагу на фінанси, стабільність і власні межі. Не бійтеся просити справедливу оплату за свою працю чи обмежити витрати. Сьогодні варто інвестувати в те, що дійсно має значення.

Близнята (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Райдо"
У вас відкривається новий вектор — як у справах, так і в мисленні. Довіртеся процесу, навіть якщо напрям ще не до кінця зрозумілий. Сьогодні головне — не зупинятись.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Беркана"
Це день ніжності до себе і до тих, хто поруч. Піклування — це ваша суперсила. Дозвольте собі відпочити і відновити енергію. Сьогодні зцілює не дія, а підтримка.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соуло" — Успіх і сяйво
Ваша харизма сьогодні на максимумі. Світ бачить вас — і визнає. Використайте день для презентацій, заяв, виступів. Блиск — це ваша природа, не соромтеся його.

Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Йера" — Врожай і результат
Плоди минулих зусиль починають визрівати. Не квапте події — результат прийде вчасно. Сьогодні не час сіяти, час збирати.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Ґебо" — Партнерство і взаємність
Все, що будується на обміні, сьогодні буде успішним. Говоріть відкрито, не приховуйте емоцій. Баланс дає силу, а довіра — крила.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Гагалаз" — Розрив і оновлення
Можливі зміни, які спочатку злякають, але принесуть визволення. Прийміть хаос як рушій перетворень. Щось завершується, щоби з’явилося нове.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Ейваз" — Трансформація і витримка
Сьогодні ви стоїте на порозі глибинних змін. Не шукайте легких рішень — шукайте істину. Внутрішня опора — ваше головне джерело сили.

Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Іса" — Пауза і завмерлі процеси
Не варто діяти швидко. День для аналізу і тиші. Споглядайте, а не реагуйте. Тиша теж дієва — не знецінюйте спокій.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Лагуз" — Інтуїція і гнучкість
Вода шукає шлях — шукайте і ви. Дійте з довірою до власного чуття. Звертайте увагу на сни, символи, підказки долі. Ваша м’якість сьогодні — ваша зброя.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Пертро" — Таємниця і доля
День відкриє щось приховане, якщо ви готові це побачити. Приймайте несподіванки з вдячністю — це підказки Всесвіту. Інтуїція веде туди, де вас уже чекають.

13 липня — день, коли старі шляхи ведуть до нових рішень. Руни підказують: чесність, прийняття змін і довіра до внутрішнього голосу приведуть до ясності й сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie