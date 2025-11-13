Рунічний гороскоп на 13 листопада 2025 року: Терезам — підтримка, Козорогам — чіткі орієнтири

Руни / © ТСН

Руни цього дня нагадують, що справжній рух починається з внутрішнього спокою. Не поспішайте — іноді достатньо зупинитися, щоб побачити напрям, у якому варто діяти.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Феху

Ви отримуєте винагороду за докладені зусилля. День підходить для практичних справ.

Телець — руна Альгіс

Вас захищає власна впевненість і спокій. Уникайте метушні та зберігайте рівновагу.

Близнята — руна Пертро

Можлива несподівана подія, яка відкриє новий погляд на ситуацію.

Рак — руна Беркана

День турботи, тепла й внутрішнього заспокоєння. Добре побути вдома або в комфортному місці.

Лев — руна Ейваз

Зміцнюйте позиції. Ви переходите у глибшу фазу розуміння власних цілей.

Діва — руна Гагалаз

Щось може змінитися різко, але це лише початок оновлення. Не бійтеся відпускати старе.

Терези — руна Гебо

Взаємопідтримка сьогодні особливо важлива. Діліться ресурсами — і отримаєте ще більше.

Скорпіон — руна Іса

Пауза корисна. Не варто форсувати події — час ще не настав.

Стрілець — руна Манназ

Спілкування з іншими відкриє нові ідеї. Гарний день для зустрічей і порад.

Козоріг — руна Дагаз

Настає переломний момент. Змінюється ваше сприйняття, і це допомагає зробити правильний вибір.

Водолій — руна Ейваз

День для руху вперед у співпраці або партнерстві. Разом легше знайти темп.

Риби — руна Наутиз

Невеликі труднощі лише допоможуть краще зрозуміти власні межі та справжні бажання.

13 листопада 2025 року — день внутрішнього налаштування й чесності із собою. Руни радять не гнатися за швидкими результатами, а довіряти процесу — він веде вас у правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

