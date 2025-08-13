- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 13 серпня 2025 року: Дівам — глибинне очищення, Стрільцям — рішучий ривок
13 серпня — день трансформації та внутрішнього оновлення. Руни допоможуть очистити шлях і направити енергію в правильне русло, щоб обрати новий старт.
Руни — це не тільки букви, а й символи сили, мудрості та напрямку. 13 серпня вони спонукають до глибинного очищення, нових кроків і довірливої відкритості. Головне — очищати шлях, щоб рухатися вперед із легкістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, випробування, очищення
Непередбачувані події допоможуть знайти істинний шлях. Прийміть зміни — вони ведуть до оновлення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Іса” — мороз, стабільність, внутрішній спокій
Сповільнення — ваш союзник. Зупиніться, переведіть подих і наповніться ясністю.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Наутіз” — потреба, внутрішня воля, витривалість
Ви можете зіткнутися з обмеженням — але це шанс знайти силу в собі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Вуньйо” — радість, комфорт, благополуччя
Ваша емпатія сьогодні відкриє шлях до душевної гармонії. Розділіть радість із близькими.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Турисаз” — захист, сила, пробудження
Хай агресія не веде — використовуйте силу як щит, а не меч.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Ейваз” — рух уперед, партнерство, прогрес
Слухайтесь підтримки — разом ви зможете рушити далі.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Беркана” — відродження, родина, зростання
Сім’я або внутрішні проєкти здатні оновити вас ізсередини.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Соулу” — успіх, світло, очищення
Ваш внутрішній вогонь — ключ до перемоги. Віднайдіть його і прямуйте в ясності.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Інгваз” — потенціал, народження, посів
Посійте ідею — вона скоро проросте. Зараз — час планів.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Манназ” — суспільство, взаємодія, підтримка*
Робота в команді — ваш ресурс. Разом — ви сильніші.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Райдо” — подорож, рух, ритм
Створюйте свій ритм дня, рухайтесь в унісон із внутрішнім потоком.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Ансуз” — слово, натхнення, споглядання
Повідомлення або інсайт можуть змінити хід думок. Пишіть, спілкуйтеся — ідейне сяйво осяє путь.
13 серпня — день гармонії та оновлення. Руни підказують: набирайте внутрішньої ясності, очищайтесь і відкривайте нові горизонти. Не бійтеся зробити перший крок — ви готові.
