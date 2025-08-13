Рунічний гороскоп на 13 серпня 2025 року: Дівам — глибинне очищення, Стрільцям — рішучий ривок

Руни / © ТСН

Руни — це не тільки букви, а й символи сили, мудрості та напрямку. 13 серпня вони спонукають до глибинного очищення, нових кроків і довірливої відкритості. Головне — очищати шлях, щоб рухатися вперед із легкістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, випробування, очищення

Непередбачувані події допоможуть знайти істинний шлях. Прийміть зміни — вони ведуть до оновлення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Іса” — мороз, стабільність, внутрішній спокій

Сповільнення — ваш союзник. Зупиніться, переведіть подих і наповніться ясністю.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Наутіз” — потреба, внутрішня воля, витривалість

Ви можете зіткнутися з обмеженням — але це шанс знайти силу в собі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Вуньйо” — радість, комфорт, благополуччя

Ваша емпатія сьогодні відкриє шлях до душевної гармонії. Розділіть радість із близькими.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Турисаз” — захист, сила, пробудження

Хай агресія не веде — використовуйте силу як щит, а не меч.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Ейваз” — рух уперед, партнерство, прогрес

Слухайтесь підтримки — разом ви зможете рушити далі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Беркана” — відродження, родина, зростання

Сім’я або внутрішні проєкти здатні оновити вас ізсередини.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Соулу” — успіх, світло, очищення

Ваш внутрішній вогонь — ключ до перемоги. Віднайдіть його і прямуйте в ясності.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Інгваз” — потенціал, народження, посів

Посійте ідею — вона скоро проросте. Зараз — час планів.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Манназ” — суспільство, взаємодія, підтримка*

Робота в команді — ваш ресурс. Разом — ви сильніші.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Райдо” — подорож, рух, ритм

Створюйте свій ритм дня, рухайтесь в унісон із внутрішнім потоком.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, натхнення, споглядання

Повідомлення або інсайт можуть змінити хід думок. Пишіть, спілкуйтеся — ідейне сяйво осяє путь.

13 серпня — день гармонії та оновлення. Руни підказують: набирайте внутрішньої ясності, очищайтесь і відкривайте нові горизонти. Не бійтеся зробити перший крок — ви готові.

