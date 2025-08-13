ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 13 серпня 2025 року: Дівам — глибинне очищення, Стрільцям — рішучий ривок

13 серпня — день трансформації та внутрішнього оновлення. Руни допоможуть очистити шлях і направити енергію в правильне русло, щоб обрати новий старт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не тільки букви, а й символи сили, мудрості та напрямку. 13 серпня вони спонукають до глибинного очищення, нових кроків і довірливої відкритості. Головне — очищати шлях, щоб рухатися вперед із легкістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня: “Гагалаз” — очищення, випробування, очищення
    Непередбачувані події допоможуть знайти істинний шлях. Прийміть зміни — вони ведуть до оновлення.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня: “Іса” — мороз, стабільність, внутрішній спокій
    Сповільнення — ваш союзник. Зупиніться, переведіть подих і наповніться ясністю.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня: “Наутіз” — потреба, внутрішня воля, витривалість
    Ви можете зіткнутися з обмеженням — але це шанс знайти силу в собі.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня: “Вуньйо” — радість, комфорт, благополуччя
    Ваша емпатія сьогодні відкриє шлях до душевної гармонії. Розділіть радість із близькими.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня: “Турисаз” — захист, сила, пробудження
    Хай агресія не веде — використовуйте силу як щит, а не меч.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня: “Ейваз” — рух уперед, партнерство, прогрес
    Слухайтесь підтримки — разом ви зможете рушити далі.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня: “Беркана” — відродження, родина, зростання
    Сім’я або внутрішні проєкти здатні оновити вас ізсередини.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня: “Соулу” — успіх, світло, очищення
    Ваш внутрішній вогонь — ключ до перемоги. Віднайдіть його і прямуйте в ясності.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня: “Інгваз” — потенціал, народження, посів
    Посійте ідею — вона скоро проросте. Зараз — час планів.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня: “Манназ” — суспільство, взаємодія, підтримка*
    Робота в команді — ваш ресурс. Разом — ви сильніші.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня: “Райдо” — подорож, рух, ритм
    Створюйте свій ритм дня, рухайтесь в унісон із внутрішнім потоком.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня: “Ансуз” — слово, натхнення, споглядання
    Повідомлення або інсайт можуть змінити хід думок. Пишіть, спілкуйтеся — ідейне сяйво осяє путь.

13 серпня — день гармонії та оновлення. Руни підказують: набирайте внутрішньої ясності, очищайтесь і відкривайте нові горизонти. Не бійтеся зробити перший крок — ви готові.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

