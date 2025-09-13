Рунічний гороскоп на 13 вересня 2025 року: Овнам — сила дії, Козорогам — ясність у виборі

Руни / © ТСН

Реклама

Руни показують енергії, які впливатимуть на цей день. Вони акцентують на активності, оновленні й здатності бачити приховані можливості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Сила та енергія сьогодні на вашому боці. Час рішучих кроків уперед.

Телець — руна Лагуз

Довіртесь інтуїції — саме вона допоможе уникнути помилок.

Близнята — руна Феху

Матеріальні й емоційні ресурси виходять на перший план. Використовуйте їх розумно.

Рак — руна Дагаз

День змін і нових перспектив. Ситуація може отримати несподіване продовження.

Лев — руна Йера

Результати ваших старань стають помітними. Добрий момент для підбиття підсумків.

Діва — руна Інгуз

Посійте нові ідеї чи наміри. Це допоможе створити основу для майбутнього.

Терези — руна Вуньйо

Радість і гармонія повертаються у ваше життя. День сприятливий для спілкування.

Скорпіон — руна Ансуз

Будьте уважними до слів і порад. Важлива інформація може з’явитися несподівано.

Стрілець — руна Райдо

Подорож чи зміни у планах будуть на користь. Приймайте рух із довірою.

Козоріг — руна Кеназ

Ясність допоможе вам зробити правильний вибір. Час подивитися на ситуацію під новим кутом.

Водолій — руна Ейваз

Стійкість і внутрішня опора допоможуть пройти через складні моменти.

Риби — руна Пердро

Доля може підкинути підказку через випадковість. Будьте уважні, щоб не проґавити шанс.

13 вересня 2025 року руни нагадують: це день активності, довіри до власної інтуїції та готовності приймати нове. Ресурси, ясність і внутрішня сила допоможуть знайти правильний напрямок.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.