Астрологія
168
2 хв

Рунічний гороскоп на 13 вересня 2025 року: Овнам — сила дії, Козорогам — ясність у виборі

13 вересня може стати днем, коли варто довіряти своїм рішенням і не боятися нових початків. Овни отримають силу діяти, а Козороги — ясність у важливих виборах.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни показують енергії, які впливатимуть на цей день. Вони акцентують на активності, оновленні й здатності бачити приховані можливості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Сила та енергія сьогодні на вашому боці. Час рішучих кроків уперед.

  • Телець — руна Лагуз
    Довіртесь інтуїції — саме вона допоможе уникнути помилок.

  • Близнята — руна Феху
    Матеріальні й емоційні ресурси виходять на перший план. Використовуйте їх розумно.

  • Рак — руна Дагаз
    День змін і нових перспектив. Ситуація може отримати несподіване продовження.

  • Лев — руна Йера
    Результати ваших старань стають помітними. Добрий момент для підбиття підсумків.

  • Діва — руна Інгуз
    Посійте нові ідеї чи наміри. Це допоможе створити основу для майбутнього.

  • Терези — руна Вуньйо
    Радість і гармонія повертаються у ваше життя. День сприятливий для спілкування.

  • Скорпіон — руна Ансуз
    Будьте уважними до слів і порад. Важлива інформація може з’явитися несподівано.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорож чи зміни у планах будуть на користь. Приймайте рух із довірою.

  • Козоріг — руна Кеназ
    Ясність допоможе вам зробити правильний вибір. Час подивитися на ситуацію під новим кутом.

  • Водолій — руна Ейваз
    Стійкість і внутрішня опора допоможуть пройти через складні моменти.

  • Риби — руна Пердро
    Доля може підкинути підказку через випадковість. Будьте уважні, щоб не проґавити шанс.

13 вересня 2025 року руни нагадують: це день активності, довіри до власної інтуїції та готовності приймати нове. Ресурси, ясність і внутрішня сила допоможуть знайти правильний напрямок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

168
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie