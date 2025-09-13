- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 13 вересня 2025 року: Овнам — сила дії, Козорогам — ясність у виборі
13 вересня може стати днем, коли варто довіряти своїм рішенням і не боятися нових початків. Овни отримають силу діяти, а Козороги — ясність у важливих виборах.
Руни показують енергії, які впливатимуть на цей день. Вони акцентують на активності, оновленні й здатності бачити приховані можливості.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Сила та енергія сьогодні на вашому боці. Час рішучих кроків уперед.
Телець — руна Лагуз
Довіртесь інтуїції — саме вона допоможе уникнути помилок.
Близнята — руна Феху
Матеріальні й емоційні ресурси виходять на перший план. Використовуйте їх розумно.
Рак — руна Дагаз
День змін і нових перспектив. Ситуація може отримати несподіване продовження.
Лев — руна Йера
Результати ваших старань стають помітними. Добрий момент для підбиття підсумків.
Діва — руна Інгуз
Посійте нові ідеї чи наміри. Це допоможе створити основу для майбутнього.
Терези — руна Вуньйо
Радість і гармонія повертаються у ваше життя. День сприятливий для спілкування.
Скорпіон — руна Ансуз
Будьте уважними до слів і порад. Важлива інформація може з’явитися несподівано.
Стрілець — руна Райдо
Подорож чи зміни у планах будуть на користь. Приймайте рух із довірою.
Козоріг — руна Кеназ
Ясність допоможе вам зробити правильний вибір. Час подивитися на ситуацію під новим кутом.
Водолій — руна Ейваз
Стійкість і внутрішня опора допоможуть пройти через складні моменти.
Риби — руна Пердро
Доля може підкинути підказку через випадковість. Будьте уважні, щоб не проґавити шанс.
13 вересня 2025 року руни нагадують: це день активності, довіри до власної інтуїції та готовності приймати нове. Ресурси, ясність і внутрішня сила допоможуть знайти правильний напрямок.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
