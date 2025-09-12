ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 12 вересня 2025 року: Ракам — внутрішня сила, Терезам — гармонія

12 вересня — день, коли варто зберігати внутрішній баланс і користуватися підтримкою рун. Раки отримають ресурс у витримці та стійкості, а Терези зможуть знайти гармонію у стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни вказують на приховані енергії дня, що допомагають діяти зважено й мудро. Для когось це день захисту, для когось — відкриття нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    День вимагатиме чесності й рішучості. Будьте вірні своїм принципам.

  • Телець — руна Йера
    Ваші старання приносять перші результати. Зверніть увагу на досягнуте.

  • Близнята — руна Ансуз
    Нові знання чи важлива розмова принесуть вам підказку.

  • Рак — руна Ейваз
    Стійкість і внутрішня сила допоможуть вам пройти через виклики цього дня.

  • Лев — руна Вуньйо
    Гармонія й радість наповнять ваш день. Діліться цим світлом із близькими.

  • Діва — руна Кеназ
    Ясність і натхнення дадуть новий напрям для руху вперед.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємність і рівновага у стосунках принесуть вам спокій.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Будьте обачними. Вміння відстоювати власні кордони захистить вас від зайвих проблем.

  • Стрілець — руна Райдо
    Вдалий день для планування подорожей або руху у важливій справі.

  • Козоріг — руна Соулу
    Внутрішнє світло допоможе побачити правильний шлях. Це час ясності.

  • Водолій — руна Інгуз
    Нові початки чекають на вас. Сьогодні можна закласти основу для майбутніх звершень.

  • Риби — руна Пердро
    Випадковості сьогодні можуть виявитися важливими знаками. Будьте уважні.

12 вересня 2025 року руни підказують: зберігайте баланс, шукайте підтримку у внутрішній силі й довіряйте знакам долі. Це день, коли чесність і гармонія ведуть до успіху.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
