- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 470
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 12 вересня 2025 року: Ракам — внутрішня сила, Терезам — гармонія
12 вересня — день, коли варто зберігати внутрішній баланс і користуватися підтримкою рун. Раки отримають ресурс у витримці та стійкості, а Терези зможуть знайти гармонію у стосунках.
Руни вказують на приховані енергії дня, що допомагають діяти зважено й мудро. Для когось це день захисту, для когось — відкриття нових можливостей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
День вимагатиме чесності й рішучості. Будьте вірні своїм принципам.
Телець — руна Йера
Ваші старання приносять перші результати. Зверніть увагу на досягнуте.
Близнята — руна Ансуз
Нові знання чи важлива розмова принесуть вам підказку.
Рак — руна Ейваз
Стійкість і внутрішня сила допоможуть вам пройти через виклики цього дня.
Лев — руна Вуньйо
Гармонія й радість наповнять ваш день. Діліться цим світлом із близькими.
Діва — руна Кеназ
Ясність і натхнення дадуть новий напрям для руху вперед.
Терези — руна Гебо
Взаємність і рівновага у стосунках принесуть вам спокій.
Скорпіон — руна Турисаз
Будьте обачними. Вміння відстоювати власні кордони захистить вас від зайвих проблем.
Стрілець — руна Райдо
Вдалий день для планування подорожей або руху у важливій справі.
Козоріг — руна Соулу
Внутрішнє світло допоможе побачити правильний шлях. Це час ясності.
Водолій — руна Інгуз
Нові початки чекають на вас. Сьогодні можна закласти основу для майбутніх звершень.
Риби — руна Пердро
Випадковості сьогодні можуть виявитися важливими знаками. Будьте уважні.
12 вересня 2025 року руни підказують: зберігайте баланс, шукайте підтримку у внутрішній силі й довіряйте знакам долі. Це день, коли чесність і гармонія ведуть до успіху.