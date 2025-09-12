Рунічний гороскоп на 12 вересня 2025 року: Ракам — внутрішня сила, Терезам — гармонія

Руни / © ТСН

Руни вказують на приховані енергії дня, що допомагають діяти зважено й мудро. Для когось це день захисту, для когось — відкриття нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

День вимагатиме чесності й рішучості. Будьте вірні своїм принципам.

Телець — руна Йера

Ваші старання приносять перші результати. Зверніть увагу на досягнуте.

Близнята — руна Ансуз

Нові знання чи важлива розмова принесуть вам підказку.

Рак — руна Ейваз

Стійкість і внутрішня сила допоможуть вам пройти через виклики цього дня.

Лев — руна Вуньйо

Гармонія й радість наповнять ваш день. Діліться цим світлом із близькими.

Діва — руна Кеназ

Ясність і натхнення дадуть новий напрям для руху вперед.

Терези — руна Гебо

Взаємність і рівновага у стосунках принесуть вам спокій.

Скорпіон — руна Турисаз

Будьте обачними. Вміння відстоювати власні кордони захистить вас від зайвих проблем.

Стрілець — руна Райдо

Вдалий день для планування подорожей або руху у важливій справі.

Козоріг — руна Соулу

Внутрішнє світло допоможе побачити правильний шлях. Це час ясності.

Водолій — руна Інгуз

Нові початки чекають на вас. Сьогодні можна закласти основу для майбутніх звершень.

Риби — руна Пердро

Випадковості сьогодні можуть виявитися важливими знаками. Будьте уважні.

12 вересня 2025 року руни підказують: зберігайте баланс, шукайте підтримку у внутрішній силі й довіряйте знакам долі. Це день, коли чесність і гармонія ведуть до успіху.