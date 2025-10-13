Рунічний гороскоп на 13 жовтня 2025 року: Близнятам — нові ідеї, Скорпіонам — сила волі

Руни / © ТСН

Руни цього дня символізують міць розуму, внутрішню стабільність і пробудження інтуїції. Це момент, коли навіть найменший крок може стати початком великого оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Сміливість і дія принесуть добрі результати. Головне — не сумнівайтеся у собі.

Телець — руна Йера

Ваші старання починають приносити видимі плоди. День гармонії та результатів.

Близнята — руна Ансуз

Нові ідеї або розмова з натхненною людиною допоможуть побачити новий шлях.

Рак — руна Беркана

День оновлення. Добрий час для турботи про себе чи домашні справи.

Лев — руна Соулу

Успіх у ваших руках. Використайте енергію дня для творчості.

Діва — руна Інгуз

Ви готові до нового етапу. Плани, які визріли, можна втілювати.

Терези — руна Гебо

Гармонія у стосунках і взаємна підтримка допоможуть вам розкритися.

Скорпіон — руна Ейваз

Сила волі та стійкість — ваші головні якості сьогодні. Не здавайтесь.

Стрілець — руна Райдо

Подорож або рух уперед допоможуть розставити пріоритети.

Козоріг — руна Одал

Стабільність і впевненість у собі дають відчуття внутрішнього комфорту.

Водолій — руна Феу

Гарний день для фінансових справ. Можливе матеріальне заохочення.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні стане вашим головним союзником. Слухайте серце.

13 жовтня 2025 року руни закликають не поспішати, але бути уважними до знаків. Кожен невеликий крок сьогодні може стати важливим для вашого майбутнього.

