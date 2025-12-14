Рунічний гороскоп на 14 грудня 2025 року: Овнам — фокус, Ракам — відновлення, Козерогам — результат

Руни / © ТСН

14 грудня — день підсумків і внутрішньої рівноваги. Руническі символи радять не поспішати, а уважно оцінити пройдений шлях, завершити незакінчене й зберегти те, що справді має цінність. Це спокійний, але важливий день для усвідомлених рішень.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 14 грудня

Овен — руна Тейваз

Фокус і чіткість наміру. Ви можете довести справу до логічного завершення або відстояти свою позицію. День для зібраності та відповідальності.

Телець — руна Йєра

Результати стають очевидними. Ви побачите плоди своєї праці або отримаєте підтвердження правильності обраного шляху. День спокійного задоволення.

Близнята — руна Ансуз

Слова та знаки мають значення. Можлива важлива розмова або повідомлення, яке розставить усе по місцях. Уважно слухайте.

Рак — руна Беркана

М’яке відновлення й турбота. День сприятливий для відпочинку, сімейних справ і відновлення емоційного балансу.

Лев — руна Уруз

Сила і витривалість. Ви зможете завершити складне завдання або витримати навантаження без втрат. День внутрішньої стійкості.

Діва — руна Кеназ

Ясність думок і порядок. Добрий день для аналізу, планування та наведення ладу у справах. Рішення будуть логічними.

Терези — руна Гебо

Баланс і взаємність. Стосунки виходять на перший план — можливі важливі домовленості або відновлення гармонії.

Скорпіон — руна Інгуз

Завершення внутрішнього циклу. Ви готові відпустити старе й підготуватися до нового етапу. День тихої трансформації.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна напрямку. Навіть невеликий крок уперед принесе відчуття прогресу. Добрий день для планування наступних дій.

Козоріг — руна Отал

Стабільність і результат. Ви можете закріпити досягнуте або відчути міцну опору — у справах, домі чи фінансах.

Водолій — руна Перт

Приховані аспекти ситуації відкриваються. День дає розуміння, яке раніше було недоступним. Звертайте увагу на дрібниці.

Риби — руна Наутіз

Пауза й усвідомлення. Варто зменшити темп і не тиснути на себе. Тимчасові обмеження допоможуть зберегти ресурс.

Руни 14 грудня нагадують: завершення — це не кінець, а підготовка до нового етапу. День сприяє стабільності, чесному аналізу й внутрішньому спокою. Ті, хто дозволить собі діяти без поспіху та з повагою до власного ритму, закладуть надійну основу для подальших кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

