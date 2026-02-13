Рунічний гороскоп на 14 лютого 2026 року: Терезам — важлива розмова, Козорогам — зважене рішення

Руни / © ТСН

Цей день може підсвітити теми стосунків, домовленостей і особистих виборів. Рунічні символи радять не діяти імпульсивно та зважувати свої слова. Добрий час для чесних розмов, уточнення планів і невеликих, але точних кроків. Виграють ті, хто зберігає рівновагу.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 14 лютого 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучість у словах і діях допоможе відстояти свою позицію.

Телець — руна Феху

Практичні рішення принесуть користь. День підходить для обдуманих покупок.

Близнята — руна Ансуз

Слова мають вагу. Важлива розмова може вплинути на подальші плани.

Рак — руна Беркана

Потреба в комфорті. Краще обирати спокійний темп.

Лев — руна Соулу

Прояв ініціативи дасть відчутний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до дрібниць допоможе уникнути непорозумінь.

Терези — руна Гебо

Важлива розмова або домовленість можуть змінити ситуацію на краще.

Скорпіон — руна Альґіз

Краще не відкривати всі наміри й берегти особисті межі.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або спонтанна поїздка.

Козоріг — руна Наутиз

Зважене рішення сьогодні важливіше за швидке.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд на ситуацію допоможе знайти вихід.

Риби — руна Лагуз

Спокій і м’якість у діях принесуть кращий результат.

Руни цього дня радять обирати помірність і продуманість. Саме спокійні рішення сьогодні працюють найкраще.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.