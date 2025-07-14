Рунічний гороскоп на 14 липня 2025 року: Овнам — рішучість, Тельцям — стабільність, а Близнятам — нові горизонти

Руни / © ТСН

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Руни — це стародавня система письма, яка виникла в північній Європі і використовується в магічних та ритуальних практиках вже тисячі років. Вони є не лише знаками для запису мов, але й носіями глибоких символічних значень. Кожна руна відображає не тільки певний звук, а й специфічну енергію, концепцію чи навіть божество. Їх застосування в гороскопах ґрунтується на принципі, що руни можуть вказувати на шляхи до внутрішнього розвитку, допомагати у виборі рішень, а також служити орієнтирами у важливих життєвих ситуаціях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз, складений за допомогою рун, пропонує не тільки вказівки на конкретний день, але й можливість зрозуміти, яку енергію варто внести в своє життя, щоб досягти гармонії та реалізації. Сьогодні руни рекомендують прислухатися до своєї внутрішньої сили і бути відкритими до змін, які можуть виникнути несподівано, але стануть початком важливих трансформацій.

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Цього дня руни радять звернути увагу на внутрішній стан, взаємодію з іншими та готовність до змін.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"

Сьогодні важливо проявити рішучість і відстоювати свої переконання. Ситуації можуть вимагати чесності, внутрішньої дисципліни й дій за принципом "по совісті". Не бійтеся брати на себе відповідальність, навіть якщо це складно. Ваші дії можуть стати прикладом для інших.

Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Феху"

Цей день акцентує на фінансах, стабільності та власних межах. Не бійтеся просити справедливу оплату за свою працю чи обмежити витрати. Сьогодні варто інвестувати в те, що дійсно має значення.

Близнята (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Райдо"

Ви відкриваєте новий вектор — як у справах, так і в мисленні. Довіртеся процесу, навіть якщо напрямок ще не до кінця зрозумілий. Сьогодні головне — не зупинятися.

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Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Беркана"

Це день ніжності до себе і до тих, хто поруч. Піклування — це ваша суперсила. Дозвольте собі відпочити і відновити енергію. Сьогодні зцілює не дія, а підтримка.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соуло"

Ваша харизма сьогодні на максимумі. Світ бачить вас — і визнає. Використайте день для презентацій, заяв, виступів. Блиск — це ваша природа, не соромтеся його.

Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Йера"

Плоди минулих зусиль починають визрівати. Не квапте події — результат прийде вчасно. Сьогодні не час сіяти, час збирати.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Ґебо"

Все, що будується на обміні, сьогодні буде успішним. Говоріть відкрито, не приховуйте емоцій. Баланс дає силу, а довіра — крила.

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Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Гагалаз"

Можливі зміни, які спочатку злякають, але принесуть визволення. Прийміть хаос як рушій перетворень. Щось завершується, щоби з’явилося нове.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Ейваз"

Сьогодні ви стоїте на порозі глибинних змін. Не шукайте легких рішень — шукайте істину. Внутрішня опора — ваше головне джерело сили.

Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Ансуз"

Цей день приносить можливість для мудрого аналізу та розумних рішень. Ваша здатність до спостереження та вдумливості допоможе розв'язувати важливі питання. Поради та комунікації, особливо з вищими силами чи наставниками, будуть надзвичайно корисними. Не бійтеся просити допомоги та слухати інших.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Лагуз"

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Сьогодні ваші емоції можуть виходити на перший план. Не бійтеся визнати свою вразливість і давати волю своїм почуттям. Руна “Лагуз” вказує на зв’язок з інтуїцією і внутрішнім світом, тому важливо зберігати баланс між розумом і емоціями. Розслаблення й медитація допоможуть вам знайти гармонію.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Іса"

День, коли варто призупинитися і відновити сили. Руна "Іса" вказує на необхідність стабільності й концентрації. Не поспішайте з прийняттям рішень — дайте собі час для роздумів. Це хороший момент для саморефлексії та розв'язання старих справ, які ви відкладали.

Цей рунічний гороскоп дає можливість побачити основні енергії дня для кожного знаку Зодіаку. Всі руни допомагають налаштуватися на правильний шлях і використовувати свої сили для позитивних змін.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.