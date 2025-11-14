Рунічний гороскоп на 14 листопада 2025 року: Левам — рішучість, Рибам — відновлення

Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня нагадують, що сила — у розміреності. Сьогодні корисно завершувати дрібні справи, наводити лад і уникати різких кроків. Баланс між розумом і почуттями допоможе не розгубити рівновагу.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Відчуєте впевненість і бажання діяти. Головне — зберігати чесність у намірах.

Телець — руна Феху

День може принести фінансову вигоду або символічну винагороду за ваші зусилля.

Близнята — руна Кеназ

З’явиться нове розуміння ситуації. Добре планувати та структурувати ідеї.

Рак — руна Йера Усе дозріває поступово. Терпіння цього разу принесе найкращий результат.

Лев — руна Соулу

Ваша впевненість і рішучість ведуть до успіху. День дії, а не сумнівів.

Діва — руна Інгуз

Старі завдання підходять до завершення. Дозвольте чомусь новому зародитися природно.

Терези — руна Гебо

Партнерські відносини потребують уваги. Баланс між «давати» і «отримувати» — головна тема.

Скорпіон — руна Турисаз

Краще уникати конфліктів і поспішних висновків. Пауза допоможе побачити істину.

Стрілець — руна Райдо

Малий, але точний рух у потрібному напрямку. Подорож або зміна середовища буде корисною.

Козоріг — руна Ейваз

Підготуйтеся до глибшого етапу у справах. Витримка дасть вам перевагу.

Водолій — руна Манназ

Співпраця з людьми навколо відкриє нові можливості. Слухайте тих, хто на вашому боці.

Риби — руна Беркана

Відновлення через спокій і турботу про себе. Добре зайнятися простими, приємними речами.

14 листопада 2025 року — день, коли дії мають бути спокійними, а рішення — осмисленими. Руни радять зберігати розмірений темп, піклуватися про себе і не йти на поводу у поспіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.