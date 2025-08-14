- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 14 серпня 2025 року: Ракам — очищення, а Терезам — момент прозріння
14 серпня — день, коли усвідомлені вчинки та внутрішня чистота допомагають побачити справжній шлях. Руни дають силу очиститися від минулого та рухатися вперед із ясністю про мету.
Руни — це символи духу, які несуть архетипічні енергії сили, оновлення й прозріння. У цей день вони навчають очищення, усвідомленості, а також допомагають зберегти внутрішню рівновагу, відкриваючи шлях до нової перспективи.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку (руна дня — ключове значення)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Йера” — урожай, цикл, винагорода
Ваші зусилля нині приносять плоди. Підбивайте підсумки й святкуйте заслужені перемоги.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Іса” — внутрішня ясність, застій, концентрація
Час для паузи і глибоких роздумів. Спокій — ваш провідник до яснішого бачення.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Наутіз” — потреба, стійкість, внутрішня сила
Складнощі формують силу. Зустріньте обмеження — і перетворіть їх на поштовх.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, комфорт
День дарує душевну гармонію. Діліться теплом із близькими і відчуйте свою цінність.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Альґіз” — захист, інстинкт, підтримка
Ваш внутрішній щит твердіший, ніж ви думаєте. Це день для стійкості й захисту, а не нападу.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Пертро” — шанс, таємниця, доленосний момент
Несподівана подія може змінити ситуацію. Довіряйтесь інтуїції й приймайте таємниці.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання
Стабільність і благополуччя в центрі уваги. Це день для створення ресурсу на майбутнє.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Ехваз” — рух уперед, партнерство, зміна
Ваш розвиток залежить від підтримки. Співпраця сьогодні — ключ до успіху.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Беркана” — зростання, відродження, родина
Нові починання особливо успішні у сімейній сфері. Розвивайте коріння — і зростайте.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Тіваз” — справедливість, лідерство, честь
Дійте з честю. Ваше лідерство з честю та рішучістю веде до праведної перемоги.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Отала” — спадщина, дім, коріння
Вдячність до свого спадку дає рівновагу. Зверніться до дому — внутрішньо і зовні.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — просвітлення, пробудження, новий день
Сьогодні приходить ясність. Він відкриє шлях до нового — світлого і певного.
14 серпня 2025 року — день внутрішнього очищення та прозріння. Руни підказують: момент вимагає балансу між діями і паузами, між стійкістю й відкритістю. Ваша внутрішня мудрість — ключ до нового початку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
