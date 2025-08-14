Рунічний гороскоп на 14 серпня 2025 року: Ракам — очищення, а Терезам — момент прозріння

Руни / © ТСН

Руни — це символи духу, які несуть архетипічні енергії сили, оновлення й прозріння. У цей день вони навчають очищення, усвідомленості, а також допомагають зберегти внутрішню рівновагу, відкриваючи шлях до нової перспективи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку (руна дня — ключове значення)

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Йера” — урожай, цикл, винагорода

Ваші зусилля нині приносять плоди. Підбивайте підсумки й святкуйте заслужені перемоги.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Іса” — внутрішня ясність, застій, концентрація

Час для паузи і глибоких роздумів. Спокій — ваш провідник до яснішого бачення.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Наутіз” — потреба, стійкість, внутрішня сила

Складнощі формують силу. Зустріньте обмеження — і перетворіть їх на поштовх.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, комфорт

День дарує душевну гармонію. Діліться теплом із близькими і відчуйте свою цінність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Альґіз” — захист, інстинкт, підтримка

Ваш внутрішній щит твердіший, ніж ви думаєте. Це день для стійкості й захисту, а не нападу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Пертро” — шанс, таємниця, доленосний момент

Несподівана подія може змінити ситуацію. Довіряйтесь інтуїції й приймайте таємниці.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання

Стабільність і благополуччя в центрі уваги. Це день для створення ресурсу на майбутнє.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Ехваз” — рух уперед, партнерство, зміна

Ваш розвиток залежить від підтримки. Співпраця сьогодні — ключ до успіху.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Беркана” — зростання, відродження, родина

Нові починання особливо успішні у сімейній сфері. Розвивайте коріння — і зростайте.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Тіваз” — справедливість, лідерство, честь

Дійте з честю. Ваше лідерство з честю та рішучістю веде до праведної перемоги.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Отала” — спадщина, дім, коріння

Вдячність до свого спадку дає рівновагу. Зверніться до дому — внутрішньо і зовні.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — просвітлення, пробудження, новий день

Сьогодні приходить ясність. Він відкриє шлях до нового — світлого і певного.

14 серпня 2025 року — день внутрішнього очищення та прозріння. Руни підказують: момент вимагає балансу між діями і паузами, між стійкістю й відкритістю. Ваша внутрішня мудрість — ключ до нового початку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

