Рунічний гороскоп на 14 серпня 2025 року: Ракам — очищення, а Терезам — момент прозріння

14 серпня — день, коли усвідомлені вчинки та внутрішня чистота допомагають побачити справжній шлях. Руни дають силу очиститися від минулого та рухатися вперед із ясністю про мету.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи духу, які несуть архетипічні енергії сили, оновлення й прозріння. У цей день вони навчають очищення, усвідомленості, а також допомагають зберегти внутрішню рівновагу, відкриваючи шлях до нової перспективи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку (руна дня — ключове значення)

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня: “Йера” — урожай, цикл, винагорода
    Ваші зусилля нині приносять плоди. Підбивайте підсумки й святкуйте заслужені перемоги.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня:Іса” — внутрішня ясність, застій, концентрація
    Час для паузи і глибоких роздумів. Спокій — ваш провідник до яснішого бачення.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня: “Наутіз” — потреба, стійкість, внутрішня сила
    Складнощі формують силу. Зустріньте обмеження — і перетворіть їх на поштовх.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, комфорт
    День дарує душевну гармонію. Діліться теплом із близькими і відчуйте свою цінність.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня: “Альґіз” — захист, інстинкт, підтримка
    Ваш внутрішній щит твердіший, ніж ви думаєте. Це день для стійкості й захисту, а не нападу.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня: “Пертро” — шанс, таємниця, доленосний момент
    Несподівана подія може змінити ситуацію. Довіряйтесь інтуїції й приймайте таємниці.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання
    Стабільність і благополуччя в центрі уваги. Це день для створення ресурсу на майбутнє.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня: “Ехваз” — рух уперед, партнерство, зміна
    Ваш розвиток залежить від підтримки. Співпраця сьогодні — ключ до успіху.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня: “Беркана” — зростання, відродження, родина
    Нові починання особливо успішні у сімейній сфері. Розвивайте коріння — і зростайте.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня: “Тіваз” — справедливість, лідерство, честь
    Дійте з честю. Ваше лідерство з честю та рішучістю веде до праведної перемоги.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня: “Отала” — спадщина, дім, коріння
    Вдячність до свого спадку дає рівновагу. Зверніться до дому — внутрішньо і зовні.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня: “Дагаз” — просвітлення, пробудження, новий день
    Сьогодні приходить ясність. Він відкриє шлях до нового — світлого і певного.

14 серпня 2025 року — день внутрішнього очищення та прозріння. Руни підказують: момент вимагає балансу між діями і паузами, між стійкістю й відкритістю. Ваша внутрішня мудрість — ключ до нового початку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

