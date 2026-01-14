ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 14 січня 2025 року: Овнам — перший крок, Терезам — домовленість

14 січня руни вказують на день практичних рішень і точних дій. Події підштовхнуть зробити перший крок у важливій справі, навести лад у планах і закріпити домовленості. Це вдалий час, щоб рухатися вперед без зайвого тиску та не розпорошувати ресурс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

14 січня — день, коли важливо не розкидатися на десятки справ. Руничні символи радять рухатися послідовно, робити конкретні кроки й фіксувати домовленості.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 14 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Перший крок дасть результат. День сприятливий для старту справи або повернення до активності після паузи.

Телець — руна Феху

Питання користі й ресурсів. Варто зайнятися фінансами, покупками або справами, які приносять практичний ефект.

Близнята — руна Ансуз

Важлива розмова або новина. Слова цього дня можуть вплинути на ваші плани, тому краще говорити коротко й по суті.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. Добрий день для сімейних справ, підтримки близьких і спокійного темпу.

Лев — руна Соулу

Впевненість у напрямку. Ви відчуєте внутрішній підйом і готовність проявити ініціативу.

Діва — руна Кеназ

Робота з деталями. День підходить для перевірок, уточнень, документів і наведення порядку в дрібницях.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. Можливий компроміс, примирення або рішення, яке влаштує обидві сторони.

Скорпіон — руна Турисаз

Потрібна обережність. Не варто поспішати — краще зупинитися й оцінити ризики перед діями.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція планів. Можливі поїздки, зміна графіка або перегляд маршруту в справах.

Козоріг — руна Отал

Опора на стабільне. День сприятливий для домашніх питань, довгострокових рішень і зміцнення позицій.

Водолій — руна Дагаз

Зміна підходу. Ви можете різко інакше подивитися на ситуацію та прийняти нове рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Краще не форсувати події й діяти так, як вам комфортно.

Руни цього дня підкреслюють значення практичності та зібраності. Сьогодні корисно починати важливе, уточнювати деталі й зберігати баланс у спілкуванні.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie