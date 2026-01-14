Рунічний гороскоп на 14 січня 2025 року: Овнам — перший крок, Терезам — домовленість

Руни / © ТСН

Реклама

14 січня — день, коли важливо не розкидатися на десятки справ. Руничні символи радять рухатися послідовно, робити конкретні кроки й фіксувати домовленості.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 14 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Перший крок дасть результат. День сприятливий для старту справи або повернення до активності після паузи.

Телець — руна Феху

Питання користі й ресурсів. Варто зайнятися фінансами, покупками або справами, які приносять практичний ефект.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Важлива розмова або новина. Слова цього дня можуть вплинути на ваші плани, тому краще говорити коротко й по суті.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. Добрий день для сімейних справ, підтримки близьких і спокійного темпу.

Лев — руна Соулу

Впевненість у напрямку. Ви відчуєте внутрішній підйом і готовність проявити ініціативу.

Діва — руна Кеназ

Робота з деталями. День підходить для перевірок, уточнень, документів і наведення порядку в дрібницях.

Реклама

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. Можливий компроміс, примирення або рішення, яке влаштує обидві сторони.

Скорпіон — руна Турисаз

Потрібна обережність. Не варто поспішати — краще зупинитися й оцінити ризики перед діями.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція планів. Можливі поїздки, зміна графіка або перегляд маршруту в справах.

Козоріг — руна Отал

Опора на стабільне. День сприятливий для домашніх питань, довгострокових рішень і зміцнення позицій.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Зміна підходу. Ви можете різко інакше подивитися на ситуацію та прийняти нове рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Краще не форсувати події й діяти так, як вам комфортно.

Руни цього дня підкреслюють значення практичності та зібраності. Сьогодні корисно починати важливе, уточнювати деталі й зберігати баланс у спілкуванні.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.