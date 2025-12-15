Рунічний гороскоп на 15–21 грудня 2025 року: Левам — сила волі, Терезам — баланс, Рибам — внутрішня тиша

Руни / © ТСН

Реклама

Тиждень 15–21 грудня стане періодом зважених рішень і внутрішнього балансу. Руни радять завершувати справи, які тягнулися тривалий час, і не форсувати події. Це час підготовки до завершення року — спокійний, але важливий для формування міцної основи майбутніх змін.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 15–21 грудня

Овен — руна Тейваз

Тиждень вимагатиме рішучості й відповідальності. Вам доведеться відстояти свою позицію або прийняти непросте, але правильне рішення. Сила волі — ключовий ресурс.

Реклама

Телець — руна Отал

Фокус на стабільності, домі та ресурсах. Гарний час для фінансового планування, сімейних справ і зміцнення власної опори. Тиждень надійності.

Близнята — руна Ансуз

Комунікації виходять на перший план. Важливі розмови, повідомлення або новини допоможуть вам визначитися з подальшими кроками. Слухайте уважно.

Рак — руна Беркана

Тиждень відновлення й турботи про себе. Варто зменшити навантаження, приділити увагу емоційному стану та створити затишок навколо себе.

Лев — руна Уруз

Сила, витривалість і активність. Ви здатні витримати високий темп і довести важливі справи до кінця. Головне — правильно розподіляти енергію.

Реклама

Діва — руна Кеназ

Час ясності та порядку. Ви зможете структуровано розв'язувати складні питання, розкласти все по поличках і навести лад у справах та думках.

Терези — руна Гебо

Баланс і партнерство. Тиждень сприятливий для домовленостей, співпраці та відновлення гармонії у стосунках. Взаємність буде ключовою.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можливі різкі зміни або внутрішні зрушення. Те, що більше не працює, може відійти. Це очищення, яке відкриває простір для нового.

Стрілець — руна Йєра

Результати стають помітними. Ви побачите плоди зусиль, докладених раніше. Тиждень логічних підсумків і стабільного поступу.

Реклама

Козоріг — руна Наутіз

Період стриманості й дисципліни. Можливі обмеження або затримки, але вони допоможуть зберегти ресурс і уникнути помилок. Не поспішайте.

Водолій — руна Райдо

Рух і корекція маршруту. Ви можете змінити плани або перейти до нового етапу. Тиждень сприяє поїздкам і динамічним рішенням.

Риби — руна Лагуз

Спокій, внутрішня тиша та плавний ритм. Варто слухати себе й не перевантажуватися. Тиждень сприятливий для творчості й відновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.