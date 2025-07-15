Рунічний гороскоп на 15 липня 2025 року: Овнам — лідерство, Левам — сяйво, а Рибам — пауза для роздумів

Руни / © ТСН

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15 липня 2025 року руни вказують на новий енергетичний імпульс для всіх знаків Зодіаку. День сприятливий для слухання інтуїції, втім тепер акцент зміщується на гармонійне поєднання внутрішнього балансу та зовнішніх дій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: “Тейваз”

Енергія рішучості — йдіть вперед, не злякавшись відповідальності. Цей день — ваш шанс стати прикладом для інших, проявити лідерство і чесність.

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Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: “Феху”

Фінансовий баланс і стабільність в центрі уваги. Сьогодні гарний час переглянути бюджети чи інвестувати у себе — ґрунтовно й зі смислом.

Близнята (21.05 – 20.06)

Руна дня: “Райдо”

Рух уперед — ідейно та фізично. Варто довіритися процесу, навіть якщо напрямок ще не цілком зрозумілий. Головне — не зупинятися.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: “Беркана”

День підтримки і відновлення. Приділіть час собі та близьким — саме турбота стане вашою найбільшою силою.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: “Соуло”

Ваша харизма сяє. Використайте її для презентацій або публічних виступів — сьогодні успіх на вашому боці.

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Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: “Йера”

Збирайте плоди своїх попередніх зусиль. Не поспішайте: хороший результат потребує часу, а сьогодні — ідеальний момент для врожаю.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: “Ґебо”

Відкритість і баланс — ключ до успіху. Відвертий діалог, обмін енергією у стосунках принесуть гармонію та розуміння.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: “Гагалаз”

Очікуйте змін, які руйнують старе, відкриваючи шлях новому. Прийміть хаос як важливу частину перетворень.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: “Ейваз”

Внутрішня сила — ваша опора. Час бути чесним із собою, обирати істину замість швидких рішень.

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Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: “Ансуз”

Сьогодні корисна мудра комунікація: поради, обмін роздумами принесуть більше користі, ніж жорсткий контроль.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: “Лагуз”

Прислухайтеся до інтуїції. Важливо знайти баланс між раціональністю та емоційністю, не боячись вразливості.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: “Іса”

Сьогодні — момент для паузи. Це час рефлексії: не поспішайте з рішеннями, дайте собі простір для спокою.

Цей гороскоп допомагає відчути рунічну енергію дня та вибудувати баланс між внутрішнім і зовнішнім світом. Рунам притаманна властивість направляти наше особисте зростання — так, щоб ми були в гармонії з собою та навколишнім середовищем.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.