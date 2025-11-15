Рунічний гороскоп на 15 листопада 2025 року: Терезам — нові можливості, Козорогам — стабільність

Руни / © ТСН

Руни цього дня несуть енергію спокою та стійкості. Це час, коли можна переглянути свої наміри й відпустити непотрібне. Дії, зроблені з уважністю, дадуть тривалий ефект.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Феху

Вигідний період для ресурсних справ: грошей, часу, контактів. Звертайте увагу на практичний бік речей.

Телець — руна Наутиз

Тимчасові затримки навчать терпінню. Не кваптесь, події дозріють самі.

Близнята — руна Вуньйо

День гармонії й легкого спілкування. Люди поруч надихатимуть.

Рак — руна Ейваз

Ваші плани зміцнюються. Добре займатись підготовкою до важливих змін.

Лев — руна Альгіс

Ви захищені. Довіра до себе допоможе уникнути зайвих емоційних коливань.

Діва — руна Йера

Усе йде своєю чергою. Результати минулих зусиль почнуть проявлятись.

Терези — руна Дагаз

Перед вами відкриваються нові можливості. День переходу в інший стан або етап.

Скорпіон — руна Іса

Краще зробити паузу. Зайва активність може тільки розпорошити сили.

Стрілець — руна Райдо

М’який рух уперед. Можна почати невеликі зміни — вони приведуть до більших результатів.

Козоріг — руна Отала

День стабільності. Опора на свій досвід і звичний порядок допоможе почуватись упевнено.

Водолій — руна Манназ

Успіх прийде через взаємодію. Командна робота або дружня порада виявляться корисними.

Риби — руна Беркана

Турбота про себе — найкраща стратегія. Добре уповільнитись і побути наодинці з власними думками.

15 листопада 2025 року — день спокійного відновлення. Руни закликають до рівноваги: не поспішайте з висновками, довіряйте ритму життя і тримайтеся своїх основ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

