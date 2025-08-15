ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 15 серпня 2025 року: Козорогам — перемога, Близнятам — потік і гармонія

15 серпня – день, коли мудрі рішення поєднуються з інтуїцією. Руни відкривають шлях до внутрішньої гармонії та допомагають зробити вагомий крок уперед.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні символи сили, нових початків і справжнього прозріння. Сьогодні вони спрямовують внутрішню врівноваженість і натхнення у правильні дії. Якщо відчуєте поклик інтуїції — не зупиняйтеся, рухайтеся вперед упевнено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку (руна дня — коротке пояснення)

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня: “Феху” — добробут, процвітання, достаток
    Сьогодні можливе зростання ресурсів — як зовнішніх, так і внутрішніх. Використовуйте свій потенціал.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, потенціал
    Ви готові долати труднощі та рухатися вперед. Сьогодні ваш внутрішній резерв — на висоті.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня: “Ейваз” — рух, партнерство, прогрес
    Гармонія у взаємодії з іншими відкриває шлях у розвиток — працюйте в команді.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, щедрість
    Це день взаємного ресурсу — давання й прийняття у стосунках будуть ключовими.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня: “Турисаз” — захист, очищення, сила
    Внутрішні випробування сьогодні очищають — використовуйте силу як щит, не як меч.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, рішення
    Прийшов час розпочати рух уперед — усвідомлено обирайте напрям та рухайтесь.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня: “Кеназ” — творчість, ясність, натхнення
    Натхнення та ідеї можуть сьогодні змінити гру. Відкрийтесь новим поглядам.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня: “Гагалаз” — випробування, очищення, сила природи
    Подолання зовнішніх чи внутрішніх бур може відкрити новий, чистіший шлях.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня: “Наутіз” — потреба, воля, витримка
    З обходами неочікуваних обмежень сьогодні приходить сила — витримуйте й рухайтеся далі.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня: “Тейваз” — справедливість, лідерство, перемога
    Ваша правда і честь приведуть до перемоги. Чесність — ваш ключ.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня: “Манназ” — спільнота, взаємодія, людяність
    Гармонія з оточенням допоможе реалізувати задумані ідеї — дійте разом.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня: “Дагаз”— пробудження, прозріння, новий день
    Сьогодні відкривається довгоочікуване прозріння — рухайтеся до нового світанку.

15 серпня 2025 року – день сили, прозріння і балансу. Руни вказують шлях тем, хто вміє поєднати ясність думки з внутрішньою силою — перемога і нове народження вже поруч.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

