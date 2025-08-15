- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 15 серпня 2025 року: Козорогам — перемога, Близнятам — потік і гармонія
15 серпня – день, коли мудрі рішення поєднуються з інтуїцією. Руни відкривають шлях до внутрішньої гармонії та допомагають зробити вагомий крок уперед.
Руни — це стародавні символи сили, нових початків і справжнього прозріння. Сьогодні вони спрямовують внутрішню врівноваженість і натхнення у правильні дії. Якщо відчуєте поклик інтуїції — не зупиняйтеся, рухайтеся вперед упевнено.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку (руна дня — коротке пояснення)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Феху” — добробут, процвітання, достаток
Сьогодні можливе зростання ресурсів — як зовнішніх, так і внутрішніх. Використовуйте свій потенціал.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, потенціал
Ви готові долати труднощі та рухатися вперед. Сьогодні ваш внутрішній резерв — на висоті.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Ейваз” — рух, партнерство, прогрес
Гармонія у взаємодії з іншими відкриває шлях у розвиток — працюйте в команді.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, щедрість
Це день взаємного ресурсу — давання й прийняття у стосунках будуть ключовими.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Турисаз” — захист, очищення, сила
Внутрішні випробування сьогодні очищають — використовуйте силу як щит, не як меч.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, рішення
Прийшов час розпочати рух уперед — усвідомлено обирайте напрям та рухайтесь.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Кеназ” — творчість, ясність, натхнення
Натхнення та ідеї можуть сьогодні змінити гру. Відкрийтесь новим поглядам.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гагалаз” — випробування, очищення, сила природи
Подолання зовнішніх чи внутрішніх бур може відкрити новий, чистіший шлях.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Наутіз” — потреба, воля, витримка
З обходами неочікуваних обмежень сьогодні приходить сила — витримуйте й рухайтеся далі.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Тейваз” — справедливість, лідерство, перемога
Ваша правда і честь приведуть до перемоги. Чесність — ваш ключ.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Манназ” — спільнота, взаємодія, людяність
Гармонія з оточенням допоможе реалізувати задумані ідеї — дійте разом.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз”— пробудження, прозріння, новий день
Сьогодні відкривається довгоочікуване прозріння — рухайтеся до нового світанку.
15 серпня 2025 року – день сили, прозріння і балансу. Руни вказують шлях тем, хто вміє поєднати ясність думки з внутрішньою силою — перемога і нове народження вже поруч.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
