ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 15 січня 2025 року: Близнятам — рішення в розмові, Козорогам — контроль витрат

15 січня руни вказують на день практичних рішень і чітких меж. Події підштовхнуть уважніше поставитися до фінансів, домовленостей і робочих процесів, де важливі порядок та відповідальність. Це час, коли краще діяти спокійно, але наполегливо.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

15 січня — день, коли дрібниці мають значення. Руничні символи радять не поспішати, а уважно працювати з планами, ресурсами й домовленостями.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 15 січня 2025 року

Овен — руна Тейваз

День рішучих дій. Ви зможете просунутися вперед, якщо не відкладатимете важливе та триматимете позицію.

Телець — руна Отал

Опора на стабільне. Добрий час для сімейних справ, планування бюджету та рішень із довгим ефектом.

Близнята — руна Ансуз

Рішення в розмові. Важлива домовленість або уточнення може зняти напругу й визначити ваш наступний крок.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. День підходить для спокійного темпу, підтримки близьких і відновлення ресурсу.

Лев — руна Соулу

Впевненість і натхнення. Ви можете стати помітнішими, якщо не будете сумніватися у власних силах.

Діва — руна Кеназ

Перевірка деталей. Варто зайнятися документами, дрібними задачами та тим, що потребує точності.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. День сприяє компромісам і рівноправним рішенням у партнерстві.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Краще не відкривати всі плани одразу та уникати зайвих конфліктів.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція планів. Можливі поїздки або зміна графіка, яка піде вам на користь.

Козоріг — руна Феху

Контроль витрат і користь. День підходить для фінансових рішень, покупок і наведення ладу в ресурсах.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Може з’явитися новий варіант, який змінить вашу тактику на найближчі дні.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Варто зменшити навантаження й діяти без поспіху.

Руни цього дня підкреслюють важливість відповідальності та практичного підходу. Сьогодні корисно тримати фокус на головному, говорити по суті й обережно розпоряджатися ресурсами.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie