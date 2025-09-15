Рунічний гороскоп на 15 вересня 2025 року: Овнам — витримка, Левам — нові ідеї

Руни / © ТСН

Руни — це давні архетипи, які розкривають приховані енергії дня. Вони допомагають побачити, де варто зупинитися для переосмислення, а де — рухатися вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Ейваз

Стійкість і витримка стануть вашим ресурсом. Використовуйте їх, щоб подолати перешкоди.

Телець — руна Йера

Час побачити результати своєї праці. Ваша наполегливість приносить перші плоди.

Близнята — руна Гебо

Взаємність і партнерство допоможуть вам у цей день. Важливо будувати стосунки на рівності.

Рак — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні підкаже правильний шлях. Слухайте внутрішні сигнали.

Лев — руна Кеназ

Нові ідеї принесуть натхнення. День відкриває можливості для творчості.

Діва — руна Вуньйо

Гармонія й радість стануть вашою опорою. Приділіть час близьким.

Терези — руна Феху

Зверніть увагу на ресурси. Використовуйте їх раціонально й не марнуйте енергію.

Скорпіон — руна Турисаз

Обачність захистить вас від непотрібних кроків. Утримуйте межі у стосунках.

Стрілець — руна Райдо

День для руху й подорожей. Плануйте кроки та дійте впевнено.

Козоріг — руна Соулу

Внутрішнє світло принесе ясність. Використайте енергію дня для важливих рішень.

Водолій — руна Інгуз

Час закладати основу для нового. Посіяні ідеї згодом дадуть результат.

Риби — руна Пердро

Доля може підкинути несподівану підказку. Будьте уважними до випадковостей.

15 вересня 2025 року руни нагадують: зберігайте витримку, шукайте гармонію й будьте відкритими до підказок долі. Це день, коли інтуїція й натхнення допоможуть знайти правильний напрям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

