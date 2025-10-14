- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 15 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Козорогам — упевненість
15 жовтня обіцяє день стабільності та внутрішнього спокою. Діви відчують гармонію у справах і стосунках, а Козороги — упевненість у власних силах і рішеннях.
Руни цього дня підкреслюють важливість балансу між активністю і відпочинком. Це сприятливий момент для переосмислення цілей і зміцнення внутрішньої опори.
Прогноз за знаками зодіаку
Овен — руна Тейваз
Сміливість і рішучість відкриють нові можливості. Не бійтеся діяти.
Телець — руна Єра
Ваші зусилля поступово приносять результати. День спокою та вдячності.
Близнята — руна Ансуз
Прислухайтеся до порад — сьогодні слова мають особливу силу.
Рак — руна Беркана
Турбота про себе або близьких відновить ваші сили.
Лев — руна Соулу
Енергія та ясність думок допоможуть досягти важливої мети.
Діва — руна Вуньйо
Гармонія і задоволення. День для приємних зустрічей і радості.
Терези — руна Гебо
Вдалий час для взаємодії та партнерства — спільна справа буде успішною.
Скорпіон — руна Ейваз
Тримайтеся свого шляху, навіть якщо виникають труднощі. Витримка — ваш ключ.
Стрілець — руна Райдо
Подорож або новий напрям принесуть користь і натхнення.
Козоріг — руна Інгуз
Ви стоїте на порозі нового етапу. Зосередженість і впевненість допоможуть розпочати його вдало.
Водолій — руна Феу
Можливий фінансовий приріст або новий ресурс для ваших планів.
Риби — руна Лагуз
Довіртеся інтуїції — вона допоможе уникнути сумнівів і непевності.
15 жовтня 2025 року руни нагадують: сила — у внутрішньому спокої. Дійте в гармонії з собою, і навіть невеликі кроки приведуть до стабільних результатів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.