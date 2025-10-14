ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 15 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Козорогам — упевненість

15 жовтня обіцяє день стабільності та внутрішнього спокою. Діви відчують гармонію у справах і стосунках, а Козороги — упевненість у власних силах і рішеннях.

Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підкреслюють важливість балансу між активністю і відпочинком. Це сприятливий момент для переосмислення цілей і зміцнення внутрішньої опори.

Прогноз за знаками зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Сміливість і рішучість відкриють нові можливості. Не бійтеся діяти.

  • Телець — руна Єра
    Ваші зусилля поступово приносять результати. День спокою та вдячності.

  • Близнята — руна Ансуз
    Прислухайтеся до порад — сьогодні слова мають особливу силу.

  • Рак — руна Беркана
    Турбота про себе або близьких відновить ваші сили.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія та ясність думок допоможуть досягти важливої мети.

  • Діва — руна Вуньйо
    Гармонія і задоволення. День для приємних зустрічей і радості.

  • Терези — руна Гебо
    Вдалий час для взаємодії та партнерства — спільна справа буде успішною.

  • Скорпіон — руна Ейваз
    Тримайтеся свого шляху, навіть якщо виникають труднощі. Витримка — ваш ключ.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорож або новий напрям принесуть користь і натхнення.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Ви стоїте на порозі нового етапу. Зосередженість і впевненість допоможуть розпочати його вдало.

  • Водолій — руна Феу
    Можливий фінансовий приріст або новий ресурс для ваших планів.

  • Риби — руна Лагуз
    Довіртеся інтуїції — вона допоможе уникнути сумнівів і непевності.

15 жовтня 2025 року руни нагадують: сила — у внутрішньому спокої. Дійте в гармонії з собою, і навіть невеликі кроки приведуть до стабільних результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

