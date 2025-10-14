Руни / © ТСН

Руни цього дня підкреслюють важливість балансу між активністю і відпочинком. Це сприятливий момент для переосмислення цілей і зміцнення внутрішньої опори.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — руна Тейваз

Сміливість і рішучість відкриють нові можливості. Не бійтеся діяти.

Телець — руна Єра

Ваші зусилля поступово приносять результати. День спокою та вдячності.

Близнята — руна Ансуз

Прислухайтеся до порад — сьогодні слова мають особливу силу.

Рак — руна Беркана

Турбота про себе або близьких відновить ваші сили.

Лев — руна Соулу

Енергія та ясність думок допоможуть досягти важливої мети.

Діва — руна Вуньйо

Гармонія і задоволення. День для приємних зустрічей і радості.

Терези — руна Гебо

Вдалий час для взаємодії та партнерства — спільна справа буде успішною.

Скорпіон — руна Ейваз

Тримайтеся свого шляху, навіть якщо виникають труднощі. Витримка — ваш ключ.

Стрілець — руна Райдо

Подорож або новий напрям принесуть користь і натхнення.

Козоріг — руна Інгуз

Ви стоїте на порозі нового етапу. Зосередженість і впевненість допоможуть розпочати його вдало.

Водолій — руна Феу

Можливий фінансовий приріст або новий ресурс для ваших планів.

Риби — руна Лагуз

Довіртеся інтуїції — вона допоможе уникнути сумнівів і непевності.

15 жовтня 2025 року руни нагадують: сила — у внутрішньому спокої. Дійте в гармонії з собою, і навіть невеликі кроки приведуть до стабільних результатів.

