Рунічний гороскоп на 16–22 березня 2026 року: Скорпіонам — несподіваний поворот, Тельцям — фінансовий результат
Тиждень 16–22 березня 2026 року за рунами принесе важливі рішення, нові можливості та події, які можуть змінити звичний ритм.
Друга половина березня часто приносить більше активності й конкретних результатів. Рунічні символи цього періоду говорять про необхідність швидко реагувати на обставини і не втрачати можливостей. Це гарний час для фінансових рішень, робочих кроків і нових домовленостей. Найбільшу користь принесе поєднання сміливості й розрахунку.
Головна руна тижня — Кеназ
Руна Кеназ символізує прозріння, нові ідеї та розуміння ситуації. Цього тижня багато знаків можуть побачити рішення там, де раніше були сумніви. Це період нових ідей і змін у планах.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — руна Тейваз
Тиждень вимагатиме рішучості. Наполегливість допоможе просунути важливу справу.
Телець — руна Феху
Можливий фінансовий результат або вигідна можливість.
Близнята — руна Ансуз
Новини, переговори або нові контакти можуть змінити плани.
Рак — руна Беркана
Потрібно зберігати баланс між роботою і відпочинком.
Лев — руна Соулу
Ініціатива допоможе привернути увагу і отримати підтримку.
Діва — руна Йєра
Результат попередніх зусиль може стати помітним.
Терези — руна Гебо
Співпраця і підтримка принесуть користь.
Скорпіон — руна Хагалаз
Можливий несподіваний поворот подій, який змінить плани.
Стрілець — руна Райдо
Поїздка або новий напрям можуть виявитися перспективними.
Козоріг — руна Отал
Практичний підхід допоможе зміцнити стабільність.
Водолій — руна Уруз
Енергії вистачить для старту нового проєкту.
Риби — руна Лагуз
Краще діяти спокійно і не форсувати події.
Тиждень 16–22 березня 2026 року за рунами стане періодом нових ідей і важливих рішень. Саме уважність до можливостей допоможе отримати результат.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.