89
2 хв

Рунічний гороскоп на 16–22 березня 2026 року: Скорпіонам — несподіваний поворот, Тельцям — фінансовий результат

Тиждень 16–22 березня 2026 року за рунами принесе важливі рішення, нові можливості та події, які можуть змінити звичний ритм.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Друга половина березня часто приносить більше активності й конкретних результатів. Рунічні символи цього періоду говорять про необхідність швидко реагувати на обставини і не втрачати можливостей. Це гарний час для фінансових рішень, робочих кроків і нових домовленостей. Найбільшу користь принесе поєднання сміливості й розрахунку.

Головна руна тижня — Кеназ

Руна Кеназ символізує прозріння, нові ідеї та розуміння ситуації. Цього тижня багато знаків можуть побачити рішення там, де раніше були сумніви. Це період нових ідей і змін у планах.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень вимагатиме рішучості. Наполегливість допоможе просунути важливу справу.

Телець — руна Феху

Можливий фінансовий результат або вигідна можливість.

Близнята — руна Ансуз

Новини, переговори або нові контакти можуть змінити плани.

Рак — руна Беркана

Потрібно зберігати баланс між роботою і відпочинком.

Лев — руна Соулу

Ініціатива допоможе привернути увагу і отримати підтримку.

Діва — руна Йєра

Результат попередніх зусиль може стати помітним.

Терези — руна Гебо

Співпраця і підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можливий несподіваний поворот подій, який змінить плани.

Стрілець — руна Райдо

Поїздка або новий напрям можуть виявитися перспективними.

Козоріг — руна Отал

Практичний підхід допоможе зміцнити стабільність.

Водолій — руна Уруз

Енергії вистачить для старту нового проєкту.

Риби — руна Лагуз

Краще діяти спокійно і не форсувати події.

Тиждень 16–22 березня 2026 року за рунами стане періодом нових ідей і важливих рішень. Саме уважність до можливостей допоможе отримати результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

