- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 16–22 лютого 2026 року: Тельцям — практичні рішення, Стрільцям — зміна планів
Тиждень 16–22 лютого 2026 року за рунами сприяє продуманим рішенням і поступовим крокам у справах.
Друга половина лютого часто пов’язана з підбиттям проміжних підсумків і коригуванням планів. Руничні символи цього періоду говорять про уважність до ресурсів і вміння діяти без поспіху. Тиждень підходить для робочих рішень, домовленостей і наведення порядку в справах. Найбільшу користь принесуть послідовні дії.
Загальна енергія тижня — руна Йєра
Руна Йєра символізує результат і природний хід подій. Цього тижня може стати помітно, які зусилля дають віддачу. Добрий період для завершення справ і реалістичних планів.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — руна Тейваз
Рішучість допоможе просунути важливі питання.
Телець — руна Феху
Практичні рішення щодо фінансів і побуту будуть доречними.
Близнята — руна Ансуз
Інформація й розмови можуть вплинути на плани.
Рак — руна Беркана
Варто берегти ресурс і не перевантажувати себе.
Лев — руна Соулу
Ініціатива принесе відчутний результат.
Діва — руна Кеназ
Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.
Терези — руна Гебо
Співпраця або підтримка дадуть користь.
Скорпіон — руна Альґіз
Краще захищати особисті межі й не довіряти всім підряд.
Стрілець — руна Райдо
Можливі зміни планів або поїздки.
Козоріг — руна Отал
Стабільність і опора на перевірені рішення.
Водолій — руна Дагаз
Новий погляд допоможе знайти інший варіант дій.
Риби — руна Лагуз
Спокійний темп дасть кращий результат.
Тиждень 16–22 лютого радить діяти обдумано й не поспішати з висновками. Послідовність і практичність принесуть найбільшу користь.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.