Рунічний гороскоп на 16–22 лютого 2026 року: Тельцям — практичні рішення, Стрільцям — зміна планів

Друга половина лютого часто пов’язана з підбиттям проміжних підсумків і коригуванням планів. Руничні символи цього періоду говорять про уважність до ресурсів і вміння діяти без поспіху. Тиждень підходить для робочих рішень, домовленостей і наведення порядку в справах. Найбільшу користь принесуть послідовні дії.

Загальна енергія тижня — руна Йєра

Руна Йєра символізує результат і природний хід подій. Цього тижня може стати помітно, які зусилля дають віддачу. Добрий період для завершення справ і реалістичних планів.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Рішучість допоможе просунути важливі питання.

Телець — руна Феху

Практичні рішення щодо фінансів і побуту будуть доречними.

Близнята — руна Ансуз

Інформація й розмови можуть вплинути на плани.

Рак — руна Беркана

Варто берегти ресурс і не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе відчутний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Терези — руна Гебо

Співпраця або підтримка дадуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Краще захищати особисті межі й не довіряти всім підряд.

Стрілець — руна Райдо

Можливі зміни планів або поїздки.

Козоріг — руна Отал

Стабільність і опора на перевірені рішення.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд допоможе знайти інший варіант дій.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп дасть кращий результат.

Тиждень 16–22 лютого радить діяти обдумано й не поспішати з висновками. Послідовність і практичність принесуть найбільшу користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.