ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 16–22 лютого 2026 року: Тельцям — практичні рішення, Стрільцям — зміна планів

Тиждень 16–22 лютого 2026 року за рунами сприяє продуманим рішенням і поступовим крокам у справах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Друга половина лютого часто пов’язана з підбиттям проміжних підсумків і коригуванням планів. Руничні символи цього періоду говорять про уважність до ресурсів і вміння діяти без поспіху. Тиждень підходить для робочих рішень, домовленостей і наведення порядку в справах. Найбільшу користь принесуть послідовні дії.

Загальна енергія тижня — руна Йєра

Руна Йєра символізує результат і природний хід подій. Цього тижня може стати помітно, які зусилля дають віддачу. Добрий період для завершення справ і реалістичних планів.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Рішучість допоможе просунути важливі питання.

Телець — руна Феху

Практичні рішення щодо фінансів і побуту будуть доречними.

Близнята — руна Ансуз

Інформація й розмови можуть вплинути на плани.

Рак — руна Беркана

Варто берегти ресурс і не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе відчутний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Терези — руна Гебо

Співпраця або підтримка дадуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Краще захищати особисті межі й не довіряти всім підряд.

Стрілець — руна Райдо

Можливі зміни планів або поїздки.

Козоріг — руна Отал

Стабільність і опора на перевірені рішення.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд допоможе знайти інший варіант дій.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп дасть кращий результат.

Тиждень 16–22 лютого радить діяти обдумано й не поспішати з висновками. Послідовність і практичність принесуть найбільшу користь.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie