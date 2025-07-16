Руни / © ТСН

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16 липня проходить під впливом руни “Уруз” — символу первинної сили, витривалості, здоров’я та оновлення. Це час, коли доля ставить виклики, аби розбудити вашу справжню потужність. Важливо бути сміливими, рішучими та цілісними — і не боятись складних виборів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен

Руна: “Уруз”

Цей день — шанс для прориву. “Уруз” підсилює вашу ініціативу та вогонь — беріться за те, що давно відкладали. Ви зможете витримати навантаження, якщо діятимете впевнено і без поспіху.

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Телець

Руна: “Феху”

Руна “Феху” відкриває можливості в матеріальній сфері. Сьогодні вдалий момент для фінансових рішень, покупок, планування витрат. Придивіться до речей, які приносять справжню цінність.

Близнята

Руна: “Райдо”

“Райдо” закликає не стояти на місці. Це день руху — як фізичного, так і внутрішнього. Навіть розмова чи думка можуть стати початком подорожі. Довіряйте процесу, не зупиняйтесь.

Рак

Руна: “Беркана”

“Беркана” — м’яка, жіночна руна турботи, відновлення та материнської енергії. Приділіть увагу собі та близьким. Сьогодні гарно вдається лікувати: емоційно, фізично, духовно.

Лев

Руна: “Совіло”

“Совіло” — руна сонця, перемоги та сяйва. Сьогодні ви можете засяяти на повну силу. День вдалий для самопрезентацій, виступів, прояву харизми. Удача буде з тими, хто не боїться світла.

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Діва

Руна: “Йєра”

“Йєра” символізує урожай — те, що дозріло через зусилля. Ви отримаєте плоди своєї праці. День підходить для завершення справ, закріплення результатів або старту на основі досвіду.

Терези

Руна: “Ґебо”

“Ґебо” — це руна гармонійного обміну. Спілкування, партнерство, рівноправні стосунки — усе це сьогодні на першому плані. Те, що ви даєте, повертається. Варто сказати важливі слова — щиро.

Скорпіон

Руна: “Гагалаз”

“Гагалаз” — руна хаосу, змін і очищення. Можливі неочікувані події або конфлікти, які покажуть справжню суть ситуацій. Це шанс позбутись ілюзій. Дійте рішуче й обережно.

Стрілець

Руна: “Ейваз”

“Ейваз” вказує на прогрес через рух і співпрацю. Змінюється ваша динаміка — у стосунках, в роботі, в думках. Якщо рухаєтесь у парі — це найкращий день для довіри.

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Козоріг

Руна: “Альґіз”

“Альґіз” — руна захисту, вищої сили, що охороняє вас. Прислухайтеся до передчуттів. Сьогодні добре ставити межі, говорити “ні”, берегти ресурси. Ви під покровом — але мусите бути уважними.

Водолій

Руна: “Ансуз”

“Ансуз” — руна знань, слів, натхнення. Сьогодні ваші ідеї можуть бути проривними. Говоріть, пишіть, навчайтесь. Повідомлення або розмова можуть змінити хід подій.

Риби

Руна: “Пертро”

“Пертро” — руна таємниць, несвідомого, інтуїції. Ви сьогодні особливо чутливі до прихованого. Можна відкрити щось нове в собі або інших. Знаки приходять несподівано — довіртесь їм.

Загалом руна “Уруз” вчить: сила не в тиску, а в стійкості. Хто зберігає гідність і не уникає виклику — той росте. Дійте з твердою опорою на себе, слухайте тіло й дух. Справжні перетворення народжуються зсередини.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.