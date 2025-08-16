ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 16 серпня 2025 року: Близнятам — ритм, Дівам — дар партнерства

16 серпня — день руху й партнерства. Руни підкреслюють важливість внутрішнього ритму та взаємної гармонії, що ведуть до успіху.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни, які використовуються сьогодні, — це архетипічні символи подорожі, прогресу та дарування. Вони допомагають налаштуватися на свій внутрішній ритм, відкритись до інших і діяти в потоці подій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодіаку

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, прогрес
    День для усвідомленого руху вперед. Слухайтесь власного ритму — і шлях відкриється.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня: “Ейваз” — партнерство, довіра, рух уперед
    Спільними зусиллями ваш прогрес стане впевненішим. Довіртесь команді.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня: “Гебо” — дар, обмін, партнерство
    Діалог і щира взаємодія — сьогодні ваші головні інструменти успіху.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання
    Зосередьтеся на накопиченні внутрішніх та зовнішніх ресурсів — день для розквіту.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, потенціал
    Ваш внутрішній потенціал нині на піку. Використайте його для рішучих та сильних кроків.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня: “Ансуз” — комунікація, мудрість, натхнення
    Слово сьогодні має силу. Використовуйте його, щоб надихати та надихатися.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня: “Тейваз” — справедливість, лідерство, честь
    Чесність і справедливе керівництво приведуть до визнання та успіху.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, успіх
    Відчуйте атмосферу внутрішньої гармонії. Сьогодні — день комфорту і радості.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня: “Пертро” — доля, таємниця, шанс
    Будьте відкриті до прихованих можливостей. Сьогодні Фортуна може підморгнути.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, потік, емоції
    Довіртесь внутрішнім відчуттям. Хай ваша інтуїція стане провідником у цей день.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня: “Інгваз” — потенціал, розвиток, родина
    Насіння, посіяне сьогодні (ідеї або стосунки), скоро проросте в щось міцне.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня: “Дагаз” — новий день, пробудження, прозріння
    Сьогодні можливе істинне прозріння — момент, коли приходить новий світогляд.

16 серпня 2025 року — час руху вперед, комунікації та внутрішнього розвитку. Руни вказують на важливість усталеного ритму, партнерства і відкритості до потоку життя. Слухайте серце — воно знає шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie