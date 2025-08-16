- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 16 серпня 2025 року: Близнятам — ритм, Дівам — дар партнерства
16 серпня — день руху й партнерства. Руни підкреслюють важливість внутрішнього ритму та взаємної гармонії, що ведуть до успіху.
Руни, які використовуються сьогодні, — це архетипічні символи подорожі, прогресу та дарування. Вони допомагають налаштуватися на свій внутрішній ритм, відкритись до інших і діяти в потоці подій.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, прогрес
День для усвідомленого руху вперед. Слухайтесь власного ритму — і шлях відкриється.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Ейваз” — партнерство, довіра, рух уперед
Спільними зусиллями ваш прогрес стане впевненішим. Довіртесь команді.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Гебо” — дар, обмін, партнерство
Діалог і щира взаємодія — сьогодні ваші головні інструменти успіху.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання
Зосередьтеся на накопиченні внутрішніх та зовнішніх ресурсів — день для розквіту.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, потенціал
Ваш внутрішній потенціал нині на піку. Використайте його для рішучих та сильних кроків.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Ансуз” — комунікація, мудрість, натхнення
Слово сьогодні має силу. Використовуйте його, щоб надихати та надихатися.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Тейваз” — справедливість, лідерство, честь
Чесність і справедливе керівництво приведуть до визнання та успіху.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, успіх
Відчуйте атмосферу внутрішньої гармонії. Сьогодні — день комфорту і радості.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Пертро” — доля, таємниця, шанс
Будьте відкриті до прихованих можливостей. Сьогодні Фортуна може підморгнути.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, потік, емоції
Довіртесь внутрішнім відчуттям. Хай ваша інтуїція стане провідником у цей день.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Інгваз” — потенціал, розвиток, родина
Насіння, посіяне сьогодні (ідеї або стосунки), скоро проросте в щось міцне.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — новий день, пробудження, прозріння
Сьогодні можливе істинне прозріння — момент, коли приходить новий світогляд.
16 серпня 2025 року — час руху вперед, комунікації та внутрішнього розвитку. Руни вказують на важливість усталеного ритму, партнерства і відкритості до потоку життя. Слухайте серце — воно знає шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
