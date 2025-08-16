Рунічний гороскоп на 16 серпня 2025 року: Близнятам — ритм, Дівам — дар партнерства

Руни / © ТСН

Руни, які використовуються сьогодні, — це архетипічні символи подорожі, прогресу та дарування. Вони допомагають налаштуватися на свій внутрішній ритм, відкритись до інших і діяти в потоці подій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, прогрес

День для усвідомленого руху вперед. Слухайтесь власного ритму — і шлях відкриється.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Ейваз” — партнерство, довіра, рух уперед

Спільними зусиллями ваш прогрес стане впевненішим. Довіртесь команді.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Гебо” — дар, обмін, партнерство

Діалог і щира взаємодія — сьогодні ваші головні інструменти успіху.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Феху” — добробут, ресурси, процвітання

Зосередьтеся на накопиченні внутрішніх та зовнішніх ресурсів — день для розквіту.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Уруз” — сила, витривалість, потенціал

Ваш внутрішній потенціал нині на піку. Використайте його для рішучих та сильних кроків.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Ансуз” — комунікація, мудрість, натхнення

Слово сьогодні має силу. Використовуйте його, щоб надихати та надихатися.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Тейваз” — справедливість, лідерство, честь

Чесність і справедливе керівництво приведуть до визнання та успіху.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Вуньйо” — радість, гармонія, успіх

Відчуйте атмосферу внутрішньої гармонії. Сьогодні — день комфорту і радості.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Пертро” — доля, таємниця, шанс

Будьте відкриті до прихованих можливостей. Сьогодні Фортуна може підморгнути.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, потік, емоції

Довіртесь внутрішнім відчуттям. Хай ваша інтуїція стане провідником у цей день.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Інгваз” — потенціал, розвиток, родина

Насіння, посіяне сьогодні (ідеї або стосунки), скоро проросте в щось міцне.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — новий день, пробудження, прозріння

Сьогодні можливе істинне прозріння — момент, коли приходить новий світогляд.

16 серпня 2025 року — час руху вперед, комунікації та внутрішнього розвитку. Руни вказують на важливість усталеного ритму, партнерства і відкритості до потоку життя. Слухайте серце — воно знає шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

