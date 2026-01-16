Рунічний гороскоп на 16 січня 2025 року: Овнам — ривок у справі, Терезам — примирення

Руни / © ТСН

Реклама

16 січня — день, коли варто поєднати активність і здоровий контроль. Руничні символи радять діяти рішуче, але не забувати про межі й домовленості.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 16 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Ривок у справі. Ви зможете швидко просунутися вперед, якщо діятимете впевнено й не відкладатимете важливе.

Телець — руна Отал

Повернення до стабільності. День сприяє домашнім питанням, плануванню бюджету та рішенням із довгим ефектом.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Важлива розмова. Сьогодні варто говорити чітко й по суті — одна фраза може змінити хід подій.

Рак — руна Беркана

Турбота і підтримка. Добрий час для сімейних справ і відновлення емоційного ресурсу.

Лев — руна Соулу

Впевненість у собі. Ви будете помітними, якщо не почнете сумніватися у власних рішеннях.

Діва — руна Кеназ

Перевірка деталей. День підходить для точних задач, документів і наведення порядку в дрібницях.

Реклама

Терези — руна Вуньйо

Примирення і полегшення. Можлива тепла розмова або подія, що зніме напругу у стосунках.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність у конфліктах. Краще не тиснути — сьогодні важливо вчасно зупинитися.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна планів. Можлива поїздка або корекція графіка, яка піде вам на користь.

Козоріг — руна Феху

Користь і фінансовий контроль. День сприяє практичним рішенням, покупкам і наведення ладу в ресурсах.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Зміна підходу. Ви можете різко інакше подивитися на ситуацію й прийняти нове рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп. Не варто форсувати події — краще діяти у своєму ритмі.

Руни цього дня підкреслюють важливість конкретних кроків і відновлення взаєморозуміння. Сьогодні корисно зосередитися на головному, а в стосунках — говорити прямо й без зайвих емоцій.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.