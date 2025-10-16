Рунічний гороскоп на 16 жовтня 2025 року: Ракам — оновлення, Терезам — ясність

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують, що настав момент для переоцінки пріоритетів. Сьогодні варто зосередитись на внутрішній гармонії та спокої, щоб побачити нові шляхи розвитку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

День, коли енергія та впевненість допомагають завершити важливі справи.

Телець — руна Йера

Стабільність і спокій. Ваші попередні зусилля приносять результати.

Близнята — руна Ансуз

Новини або розмова дадуть потрібну відповідь. Слухайте уважно.

Рак — руна Беркана

Відродження та внутрішнє оновлення. Час піклуватися про себе.

Лев — руна Тейваз

Дійте з честю й рішучістю — це принесе вам перемогу.

Діва — руна Інгуз

Старі справи завершуються, готуючи місце для нових починань.

Терези — руна Кеназ

Ясність і натхнення. Ви побачите ситуацію у правильному світлі.

Скорпіон — руна Ейваз

Витримка — ваш головний союзник. Не поспішайте з рішеннями.

Стрілець — руна Райдо

Зміни на горизонті. Прийміть новий напрямок із довірою.

Козоріг — руна Феу

Добрий день для фінансів. Можливі приємні результати праці.

Водолій — руна Гебо

Партнерство й взаємна підтримка відіграють важливу роль.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція підкаже, коли діяти, а коли просто плисти за течією.

16 жовтня 2025 року — день, коли спокій і довіра до процесу приведуть до правильних рішень. Руни нагадують: іноді ясність приходить не через боротьбу, а через тишу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

